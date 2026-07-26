Il club rossonero ha già chiuso per Mario Gila e Sankhoun Diawara, ma le sorprese in difesa potrebbero non essere finite. Nelle ultime ore il nome di Gerard Martin è stato accostato con insistenza al Milan. A fare chiarezza sui rumors provenienti dalla Spagna ci ha pensato Matteo Moretto.

Milan, ma chi è Gerard Martin?

Gerard Martin al Milan? L'indiscrezione dalla Spagna

Calciomercato Milan, Moretto smentisce la pista Gerard Martin

"Vi posso dire che allo stato attuale non c'è assolutamente nulla tra il Milan e Gerard Martin. Tra l'altro la volontà del ragazzo è molto chiara: vuole rimanere al Barcellona. Anche l'allenatore Flick oppone resistenza e non intende privarsene. Ovviamente, di fronte a un'offerta davvero importante la società potrebbe sedersi a valutare la situazione. Ad oggi, però, l'idea di base è che Gerard Martin resti al Barça. Anzi, c'è persino l'intenzione comune di trattare il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028".

Cresciuto nel settore giovanile dell'UE Cornellà, illo acquista nell'estate del 2023 per appena 100 mila euro. Dopo un anno nella seconda squadra blaugrana,viene promosso in Prima Squadra, dove collezionacomplessive, impreziosite daMancino naturale, lo spagnolo può giocare sia dache daIn patria viene descritto come un calciatore con limiti tecnici evidenti, ma che compensa con impegno, lavoro e dedizione.Stando a quanto riferito dal quotidiano catalano 'El Nacional', ilsarebbe disposto a mettere sul piattoper convincere ila liberareSulle tracce del giocatore c'è anche il, ma, al momento, il Diavolo sembrerebbe in vantaggio.Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,hal'indiscrezione lanciata da 'El Nacional' su una presunta trattativa in corso traper. L'esperto di mercato ha spiegato che il classe 2002 dovrebbe continuerà la propria carriera al Barça, che è pronto a blindarlo con un