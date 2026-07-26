L'esperto di calciomercato Matteo Moretto parla del presunto interesse del Milan per Gerard Martin, difensore spagnolo del Barcellona
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Il club rossonero ha già chiuso per Mario Gila e Sankhoun Diawara, ma le sorprese in difesa potrebbero non essere finite. Nelle ultime ore il nome di Gerard Martin è stato accostato con insistenza al Milan. A fare chiarezza sui rumors provenienti dalla Spagna ci ha pensato Matteo Moretto.
Milan, ma chi è Gerard Martin?Cresciuto nel settore giovanile dell'UE Cornellà, il Barcellona lo acquista nell'estate del 2023 per appena 100 mila euro. Dopo un anno nella seconda squadra blaugrana, Martín viene promosso in Prima Squadra, dove colleziona 93 presenze complessive, impreziosite da 1 gol e 7 assist. Mancino naturale, lo spagnolo può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale. In patria viene descritto come un calciatore con limiti tecnici evidenti, ma che compensa con impegno, lavoro e dedizione.
Gerard Martin al Milan? L'indiscrezione dalla SpagnaStando a quanto riferito dal quotidiano catalano 'El Nacional', il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per convincere il Barcellona a liberare Gerard Martín. Sulle tracce del giocatore c'è anche il Chelsea, ma, al momento, il Diavolo sembrerebbe in vantaggio.
Calciomercato Milan, Moretto smentisce la pista Gerard MartinIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha smentito categoricamente l'indiscrezione lanciata da 'El Nacional' su una presunta trattativa in corso tra Milan e Barcellona per Gerard Martin. L'esperto di mercato ha spiegato che il classe 2002 dovrebbe continuerà la propria carriera al Barça, che è pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto.
"Vi posso dire che allo stato attuale non c'è assolutamente nulla tra il Milan e Gerard Martin. Tra l'altro la volontà del ragazzo è molto chiara: vuole rimanere al Barcellona. Anche l'allenatore Flick oppone resistenza e non intende privarsene. Ovviamente, di fronte a un'offerta davvero importante la società potrebbe sedersi a valutare la situazione. Ad oggi, però, l'idea di base è che Gerard Martin resti al Barça. Anzi, c'è persino l'intenzione comune di trattare il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028".
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