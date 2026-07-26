Continua il precampionato del Milan, che dopo il pareggio in amichevole contro il Celtic è partito verso l'Australia per la tournée estiva. Mario Gila si è sottoposto agli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio rimediato in Scozia, mentre il Fenerbahce è pronto a formulare la prima offerta ufficiale per Rafael Leao. Nel frattempo, un terremoto politico sta scuotendo la Nazionale e Paolo Maldini potrebbe dimettersi dal ruolo di direttore tecnico.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan in partenza verso l'Australia

Nel primo pomeriggio, ilè partito dall'aeroporto di Milano-Malpensa alla volta dell', dove sarà impegnato in altri quattro test amichevoli.ritrova, che tornano tra i convocati dopo il forfait per la trasferta in Scozia.

Il 5 agosto il Milan affronterà l'Inter di Christian Chivu nella prima sfida della tournée australiana. Le altre due partite della spedizione in Oceania saranno l'8 agosto (Chelsea) e il 15 agosto (Manchester United), prima del match a porte chiuse contro il Perth Glory. Il campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta il Torino di Ignazio Abate.

Le condizioni di Gila

ha riportato unGli esami strumentali effettuati hannoNulla di preoccupante, dunque, per il difensore spagnolo che è partito con la squadra verso Perth.

Nell'estate del 2024, proprio un problema alla coscia rimediato nel precampionato, aveva costretto il giocatore a restare ai box per circa un mese. In quel caso, però, il muscolo interessato era quello della gamba sinistra, questa volta quello della gamba destra.

Maldini lascia la Nazionale?

La permanenza dinel ruolo di direttore tecnico dellaè in bilico. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, se la candidatura dicome commissario tecnico dovesse definitivamente tramontare, l'ex capitano rossonero potrebbe valutare ledall’incarico.

Maldini aveva accettato l'incarico proposto da Malagò dopo una lunga trattativa, posta sulla garanzia di avere piena autonomia nella scelta del commissario tecnico. La storia del dirigente dimostra una linea rigida di fronte alla perdita di indipendenza operativa, come già accaduto al Milan dopo le divergenze con Gerry Cardinale.

Il futuro di Leao

Il portoghese, però, ha raffreddato la pista sui social. L'account Instagram ufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare come Leao sia ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo: "Sto per iniziare la mia pre-stagione", con tanto di asterisco finale, come a correggere l'informazione riportata dall'emittente lusitana. Si tratta della seconda smentita nel giro di pochi giorni dopo il comunicato ufficiale diramato dal Fenerbahce.