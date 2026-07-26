Il Galatasaray prova ad inserirsi nella corsa tra Milan e Borussia Dortmund per il trequartista greco classe 2007 Kostantinos Karetsas
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Si infittisce la concorrenza per Kostantinos Karetsas, trequartista classe 2007 che il Milan monitora da diverso tempo. Oltre al Borussia Dortmund, anche il Galatasaray ha messo gli occhi sul talento greco ed è pronto ad intavolare una trattativa con il Genk.
Galatasaray, occhi su Karetsas e LeaoStando a quanto riferito da 'TRT Spor', il Galatasaray si sarebbe inserita nella corsa a Karetsas. La valutazione del Genk continua a partire da una base di 35 milioni di euro e il moltiplicarsi delle richieste potrebbe scatenare un'asta al rialzo. Oltre al trequartista greco, il club turco è anche sulle tracce di Rafael Leao: secondo Gianluca Di Marzio la società di Istanbul avrebbe presentato ai rossoneri la richiesta di un prestito con diritto di riscatto per il portoghese. Il Milan ha prontamente declinato l'offerta, specificando che il giocatore può partire soltanto a titolo definitivo.
Milan, i numeri di KaretsasNella stagione appena terminata, Karetsas ha collezionato 49 presenze con la maglia del Genk, impreziosite da 3 reti e 18 assist (secondo miglior assistman in Jupiler Pro League alle spalle di Christos Tzolis), per un totale di 3244 minuti in campo. Di seguito alcune delle statistiche più significative della sua annata:
- 59 dribbling riusciti (45%)
- 66 occasioni create
- 63 falli conquistati
- 33 cross riusciti
Le parole del DS del Borussia DortmundNonostante l'interessamento del Galatasaray e la lunga corte del Milan, la squadra che ha mosso i passi più concreti per Karetsas è il Borussia Dortmund. Il club tedesco ha già raggiunto un'intesa personale con il classe 2007 ed è alla ricerca di un accordo con il Genk. A confermare queste voci sono le parole di Nils Ole Book (direttore sportivo del BVB) ai microfoni di 'Sky Sport DE':
"Sappiamo cosa vogliamo: due calciatori offensivi. Kosta Karetsas e Said El Mala dovrebbero arrivare".
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