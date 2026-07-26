Karetsas preferisce il Milan? Voci contrastanti tra Italia e Germania. Cardinale pronto a spendere

Il mercato del Milan ruota intorno al futuro di Rafael Leão: il portoghese, in uscita dal Diavolo, può garantire un incasso tra i 50 e i 60 milioni di euro fondamentali per il club. Il problema però è che non sono ancora arrivate offerte ufficiali al club.

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L'assalto a Konstantinos Karetsas e l'offerta di Cardinale

Come scrive Il Corriere dello Sport , Gerry Cardinale vorrebbe investire 35 milioni di euro (o poco più) per il talento greco.

, Gerry Cardinale vorrebbe investire (o poco più) per il talento greco. Il Borussia Dortmund resta in vantaggio visto che ha già offerto 30 milioni di euro al Genk, che ha rifiutato.

Senza l'uscita del portoghese, il Diavolo non può pensare ad altri innesti in attacco ed è un problema di mercato che si potrebbe protrarre anche nel mese di. La pista più calda per il portoghese resta quella turca, anche se non ci sono trattative avviate o avanzate in questo momento.Dopo la possibile cessione di Leão, il Milan penserà al, prima richiesta di Amorim per rinforzare la rosa dopo gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos. E il primo nome nella lista dei rossoneri resta sempre quello di Konstantinos Karetsas , classe 2007 in forza al Genk.

Karetsas, scrive il quotidiano, ha fatto capire di voler aspettare le mosse del Milan, visto che preferirebbe un passaggio in Italia rispetto alla Germania.

La controffensiva dal Borussia Dortmund: l'annuncio dalla Germania

"Kosta Karetsas e Said El Mala dovrebbero arrivare. All'inizio della nuova settimana, le negoziazioni con il Genk riguardo a Karetsas riprenderanno. Book non vola con la squadra in Giappone".

Voci diverse dalla Germania: il giornalista di Sky Sport Germaniaha aggiornato sul proprio profilo X:

In Germania sono quindi convinti che il Borussia Dortmund sia vicino a Karetsas. Quel che è certo è che il Milan dovrà muoversi in fretta se vorrà strappare il talento greco dalle lusinghe dei tedeschi, non c'è più tempo da perdere.