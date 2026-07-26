Karetsas preferisce il Milan? Voci contrastanti tra Italia e Germania. Cardinale pronto a spendere

Il calciomercato del Milan si accende per Konstantinos Karetsas: Cardinale sfida il Borussia Dortmund, ma prima serve sbloccare la cessione di Leão
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Il mercato del Milan ruota intorno al futuro di Rafael Leão: il portoghese, in uscita dal Diavolo, può garantire un incasso tra i 50 e i 60 milioni di euro fondamentali per il club. Il problema però è che non sono ancora arrivate offerte ufficiali al club.
L'assalto a Konstantinos Karetsas e l'offerta di CardinaleDopo la possibile cessione di Leão, il Milan penserà al trequartista offensivo, prima richiesta di Amorim per rinforzare la rosa dopo gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos. E il primo nome nella lista dei rossoneri resta sempre quello di Konstantinos Karetsas, classe 2007 in forza al Genk.
- Come scrive Il Corriere dello Sport, Gerry Cardinale vorrebbe investire 35 milioni di euro (o poco più) per il talento greco.
- Il Borussia Dortmund resta in vantaggio visto che ha già offerto 30 milioni di euro al Genk, che ha rifiutato.
Karetsas, scrive il quotidiano, ha fatto capire di voler aspettare le mosse del Milan, visto che preferirebbe un passaggio in Italia rispetto alla Germania.
La controffensiva dal Borussia Dortmund: l'annuncio dalla GermaniaVoci diverse dalla Germania: il giornalista di Sky Sport Germania Patrick Berger ha aggiornato sul proprio profilo X:
"Kosta Karetsas e Said El Mala dovrebbero arrivare. All'inizio della nuova settimana, le negoziazioni con il Genk riguardo a Karetsas riprenderanno. Book non vola con la squadra in Giappone".
In Germania sono quindi convinti che il Borussia Dortmund sia vicino a Karetsas. Quel che è certo è che il Milan dovrà muoversi in fretta se vorrà strappare il talento greco dalle lusinghe dei tedeschi, non c'è più tempo da perdere.
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