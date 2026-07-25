Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino, che ami partire da destra per poi rientrare sul piede forte, ideale per il modulo 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim. Nelle ultime ore si vocifera di un interesse per l'argentino (con passaporto italiano) Franco Mastantuono del Real Madrid, sul quale si registra però il concreto interesse della Fiorentina. Tuttavia, l'obiettivo prioritario per il Diavolo era e rimane il talento greco Kōnstantinos Karetsas.

Calciomercato Milan: il profilo di Karetsas e il duello con il Borussia Dortmund

Presenze totali : 49 partite disputate tra Jupiler Pro League, Europa League (competizione a cui prenderà parte anche il Milan) e coppe nazionali.

: 49 partite disputate tra Jupiler Pro League, Europa League (competizione a cui prenderà parte anche il Milan) e coppe nazionali. Contributo realizzativo: 3 gol e ben 18 assist messi a referto.

Classe 2007, di proprietà dei belgi del, Karetsas è stato la vera rivelazione dell'ultima stagione calcistica, collezionando numeri impressionanti:

Il giocatore è ora al centro di un infuocato duello di calciomercato tra il Diavolo e i tedeschi del Borussia Dortmund. Ad onor del vero, mentre il club della Ruhr ha già effettuato mosse concrete, il Milan deve ancora entrare di prepotenza in scena.

I dettagli dell'assalto del Dortmund e le richieste del Genk

Gli scout rossoneri hanno iniziato a seguire Karetsas sin dallo scorso mese di novembre 2025, ma è stato il Borussia Dortmund a muoversi per primo. Il club tedesco si è visto rifiutare dal Genk una prima offerta di 25 milioni di euro e una successiva da 30 milioni. In settimana, il direttore generale Lars Ricken e il direttore sportivo Nils-Ole Book sono volati in Belgio per incontrare il DS dei belgi, Dimitri De Condé.

Il Dortmund ha alzato la posta sul piatto, offrendo una cifra superiore ai 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Per il KRC Genk, tuttavia, è ancora troppo poco: il club belga pretende 35 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus per toccare quota 40 e dare il via libera definitivo. È già previsto un nuovo viaggio della dirigenza tedesca in Belgio nella settimana che verrà per provare a chiudere l'accordo.

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L'accordo con il giocatore e il fattore chilometrico

Il Milan aspetta il tesoretto della cessione di Leão

I dialoghi tra i due club procedono spediti. In Germania si dice che il Borussia Dortmund sia forte di un'intesa già raggiunta con il calciatore per un contratto fino al, agevolato dalla predilezione della famiglia di Karetsas per la destinazione tedesca. Le due città distano infatti appena 117 chilometri, una distanza percorribile in circa due ore di automobile.In Italia, al contrario, si riferisce come il KRC Genk stia temporeggiando proprio in attesa dell'entrata in scena ufficiale del Milan per scatenare un vero e proprio effetto asta. I rossoneri vogliono fortemente Karetsas e sperano di non essere troppo in ritardo rispetto al club tedesco. C'è però un vincolo fondamentale: per poter presentare un'offerta che soddisfi le richieste del Genk, il Diavolo deve prima incamerare i soldi della. Senza quel tesoretto, il mercato in entrata del Milan rischia di rimanere bloccato.