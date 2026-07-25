Nota ufficiale del club turco in mattinata: "False le voci sull'offerta da 100 milioni complessivi tra cartellino e stipendio". Milan bloccato sul mercato
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In questi giorni vi abbiamo raccontato nel dettaglio dell'interesse di due big del calcio turco, Galatasaray e Fenerbahçe, per Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999 è in uscita dal Milan e per lui si è vociferato a lungo di una maxi-offerta di stipendio su base quadriennale: 10 milioni di euro a stagione sponda giallorossa e 12 milioni proposti dai gialloblù di Istanbul.
Sul fronte cartellino, il Galatasaray avrebbe pronti 30 milioni di euro, mentre il Fenerbahçe si sarebbe spinto fino a 50 milioni (bonus inclusi) per assicurarsi il nativo di Almada. Un'offerta, quest'ultima, che potrebbe soddisfare il Diavolo, il quale finora ha sempre fissato il prezzo di vendita stimato per Leão in un'ampia forbice compresa tra i 50 e i 70 milioni di euro.
Calciomercato Milan: il comunicato ufficiale del Fenerbahçe su LeãoA complicare i piani del Milan — che senza l'incasso della cessione del suo numero 10 non potrà materialmente dare l'assalto all'obiettivo numero uno sulla trequarti, il greco Kōnstantinos Karetsas — è arrivata però una nota ufficiale. Il Fenerbahçe ha diramato in mattinata un comunicato per fare chiarezza sui recenti rumors di calciomercato, citando direttamente l'esterno rossonero:
"Le notizie pubblicate oggi riguardo all'interesse del nostro club per Ermedin Demirović, giocatore dello Stoccarda, sono completamente infondate. Il Fenerbahçe Sports Club non ha effettuato alcun tentativo di trasferimento per il suddetto giocatore. Allo stesso modo, le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leão, comprensiva di costo del trasferimento e stipendio, sono false. Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club".
"Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno contro il Górnik Zabrze nel secondo turno preliminare di UEFA Champions League e il passaggio al turno successivo. In questo periodo, chiediamo rispettosamente ai nostri tifosi di ignorare le notizie speculative che cercano di distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo principale, presentando come reali tentativi di trasferimento non andati a buon fine o concentrandosi su giocatori che non rientrano nei nostri piani".
Strategia e scenari: l'ombra della Champions LeagueInsomma, dal club turco è arrivata una netta smentita sull'entità delle cifre, ma non del tutto sull'interesse profondo per il calciatore. La società sembra aver voluto ricordare alla propria tifoseria che, senza l'avvenuta qualificazione alla fase a gironi di Champions League, profili del calibro del portoghese difficilmente potranno sbarcare a Istanbul. Un Fenerbahçe che, in ogni caso, in questa sessione estiva ha già dimostrato una forza economica notevole piazzando tre colpi di assoluto spessore come Nathan Aké, Mason Greenwood e Vedat Muriqi. A proposito di Greenwood: lo scorso 8 luglio, con una nota molto simile a quella pubblicata oggi per Demirović e Leão, il Fenerbahçe smentì l'interesse per l'inglese. Puntualmente acquistato una settimana dopo. Staremo a vedere, dunque, cosa succederà realmente sul fronte Leão.
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