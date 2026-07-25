In questi giorni vi abbiamo raccontato nel dettaglio dell'interesse di due big del calcio turco, Galatasaray e Fenerbahçe, per Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999 è in uscita dal Milan e per lui si è vociferato a lungo di una maxi-offerta di stipendio su base quadriennale: 10 milioni di euro a stagione sponda giallorossa e 12 milioni proposti dai gialloblù di Istanbul.

Sul fronte cartellino, il Galatasaray avrebbe pronti 30 milioni di euro, mentre il Fenerbahçe si sarebbe spinto fino a 50 milioni (bonus inclusi) per assicurarsi il nativo di Almada. Un'offerta, quest'ultima, che potrebbe soddisfare il Diavolo, il quale finora ha sempre fissato il prezzo di vendita stimato per Leão in un'ampia forbice compresa tra i 50 e i 70 milioni di euro.

Calciomercato Milan: il comunicato ufficiale del Fenerbahçe su Leão

"Le notizie pubblicate oggi riguardo all'interesse del nostro club per Ermedin Demirović, giocatore dello Stoccarda, sono completamente infondate. Il Fenerbahçe Sports Club non ha effettuato alcun tentativo di trasferimento per il suddetto giocatore. Allo stesso modo, le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leão, comprensiva di costo del trasferimento e stipendio, sono false. Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club".

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"Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno contro il Górnik Zabrze nel secondo turno preliminare di UEFA Champions League e il passaggio al turno successivo. In questo periodo, chiediamo rispettosamente ai nostri tifosi di ignorare le notizie speculative che cercano di distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo principale, presentando come reali tentativi di trasferimento non andati a buon fine o concentrandosi su giocatori che non rientrano nei nostri piani".

Strategia e scenari: l'ombra della Champions League