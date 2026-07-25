Questo pomeriggio, alle ore 16:00 (ora italiana), sul prestigioso prato del 'Celtic Park' di Glasgow in Scozia, il Milan di Rúben Amorim scenderà in campo per disputare la sua prima amichevole ufficiale di questo pre-campionato. Il test-match arriva dopo l'allenamento congiunto effettuato contro il Milan Futuro, a poco meno di due settimane dall'inizio ufficiale del ritiro estivo. I rossoneri si troveranno di fronte i padroni di casa del Celtic, affidati nuovamente alla conduzione tecnica di Martin O'Neill.

Per gli scozzesi si tratta già della quarta amichevole da inizio luglio, la terza di assoluto livello dopo il netto k.o. subito contro lo Sporting Lisbona (1-4) e il pareggio per 1-1 contro il Middlesbrough. Gli 'Hoops' sfrutteranno questa prestigiosa sfida contro il Diavolo come test probante per prepararsi al meglio in vista dei playoff di Champions League, in programma a fine agosto.

Il pre-campionato del Milan e l'emergenza assenze

Per il Milan si tratta del debutto assoluto in questa estate, una sfida che precede la partenza per la tournée estiva programmata tra Australia e Indonesia — dove i rossoneri affronteranno Inter e Chelsea — e l'ultimo test internazionale contro il Manchester United in Polonia, prima del via ufficiale al campionato.

Nel pomeriggio scenderà in campo un Diavolo a ranghi notevolmente ridotti. Mancheranno infatti tutti i giocatori che hanno preso parte ai recenti Mondiali. Inoltre, non sono partiti con il resto della squadra alla volta di Glasgow né il secondo portiere Pietro Terracciano né l'attaccante Christopher Nkunku, entrambi fermati da fastidi muscolari di entità comunque lieve. Spazio dunque a tanti giovani aggregati alla spedizione, alla ricerca di un posto al sole nelle rotazioni estive.

Celtic-Milan: le scelte tattiche e i ballottaggi di Amorim

Per questa prima uscita, il tecnico Amorim insisterà sul modulo. Tra i pali ci sarà Lorenzo Torriani; la linea difensiva a tre sarà composta da Mario Gila, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. A centrocampo, sulle corsie esterne, giostreranno Samuel Chukwueze e Davide Bartesaghi, mentre la cerniera di mediana sarà formata da Youssouf Fofana e Samuele Ricci. Sulla trequarti agiranno Ruben Loftus-Cheek e Lorenzo Ossola, con Andrej Kostić a guidare l'attacco dal primo minuto.

Esistono tuttavia alcune varianti tattiche dell'ultimo minuto: Amorim potrebbe decidere di schierare Zachary Athekame largo a destra, spostando Chukwueze sulla linea dei trequartisti al posto di Ossola, e inserire il giovane Francesco Camarda come centravanti titolare al posto del montenegrino Kostić.

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La probabile formazione rossonera per Celtic-Milan

Di seguito, lo schieramento completo del Diavolo per l'amichevole odierna, che potrà essere seguita in diretta televisiva sue in streaming su, oltre alla consueta cronaca live testuale su PianetaMilan.it:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Gabbia, Pavlović; Chukwueze (Athekame), Fofana, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola (Chukwueze); Kostić (Camarda). A disposizione: Bouyer, Pittarella, Odogu, F. Terracciano, Tomori, Vladimirov, Athekame, Karaca, Comotto, Musah, Vos, A. Cissè, Guernier, Idrissi-Regragui, Borsani, Camarda. Allenatore: Amorim.