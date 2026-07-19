Milan, Kostić impressiona a Milanello: ecco chi è e le caratteristiche

Si è svolto in mattinata, a Milanello, un interessante allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. Un vero e proprio test in famiglia, programmato a pochi giorni dall'inizio ufficiale della preparazione atletica e a meno di una settimana dal debutto stagionale, fissato per sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.

Il tabellino del gol: 7 marcatori diversi per Amorim

La sgambata è terminata conin favore della Prima Squadra. Il match si è sviluppato sulla durata regolare di 90 minuti (due tempi da 45 minuti ciascuno). Nella prima frazione di gioco la squadra di Amorim ha sbloccato l'incontro grazie alle reti dei giovani, apparso ancora una volta in grande spolvero.

Nella ripresa, i ritmi sono rimasti alti e la prima squadra ha dilagato trovando la via del gol con cinque elementi differenti: l'esterno Samuel Chukwueze, il difensore Strahinja Pavlović, il giovane bomber Francesco Camarda, seguiti dalle firme di Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Nei secondi 45 minuti c'è stato spazio anche per l'alternanza dei portieri Matteo Pittarella e Léo Paul Bouyer, mentre il Milan Futuro ha dato minutaggio ai ragazzi più giovani del vivaio nati tra il 2008 e il 2009.

Gli schieramenti tattici e i tabellini della partita

Primo Tempo

MILAN ( 3-4-2-1 ): Torriani; Tomori, Gabbia, F. Terracciano; Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Nkunku, Kostić.

( ): Torriani; Tomori, Gabbia, F. Terracciano; Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Nkunku, Kostić. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Faccioli; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera; Sala, Zeroli; Balentien, Sia, Sardo; Asanji.

Secondo Tempo

MILAN ( 3-4-2-1 ): Pittarella (Bouyer); Odogu, Gila, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.

( ): Pittarella (Bouyer); Odogu, Gila, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Catalano; Piermarini, Colombo, Pagliei, Minotti; Mancioppi, M. Cissé; Menon, Plazzotta, Vos; Magrassi.

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Le indicazioni tattiche: insistono gli esperimenti sulle fasce

Qui di seguito vi proponiamo il quadro completo delle formazioni scese in campo a Milanello, suddivise per tempi:L'allenamento congiunto ha permesso a Rúben Amorim di trarre riscontri importanti circa l'assimilazione dei suoi nuovi flussi di gioco. Il tecnico portoghese ha insistito stabilmente sul modulo 3-4-2-1, concentrandosi sulla posizione specifica di alcuni singoli. Ottime indicazioni sono arrivate da, impiegato stabilmente come quarto di centrocampo a sinistra, e da, testato nuovamente nel ruolo di esterno destro di centrocampo a tutta fascia a presidio dell'intera corsia laterale.