Sgambata da 90 minuti a Milanello in vista della sfida contro il Celtic. A segno sette marcatori diversi: confermati gli esperimenti tattici sulle fasce
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Si è svolto in mattinata, a Milanello, un interessante allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. Un vero e proprio test in famiglia, programmato a pochi giorni dall'inizio ufficiale della preparazione atletica e a meno di una settimana dal debutto stagionale, fissato per sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.
Il tabellino del gol: 7 marcatori diversi per AmorimLa sgambata è terminata con 7-0 in favore della Prima Squadra. Il match si è sviluppato sulla durata regolare di 90 minuti (due tempi da 45 minuti ciascuno). Nella prima frazione di gioco la squadra di Amorim ha sbloccato l'incontro grazie alle reti dei giovani Lorenzo Ossola e Andrej Kostić, apparso ancora una volta in grande spolvero.
Nella ripresa, i ritmi sono rimasti alti e la prima squadra ha dilagato trovando la via del gol con cinque elementi differenti: l'esterno Samuel Chukwueze, il difensore Strahinja Pavlović, il giovane bomber Francesco Camarda, seguiti dalle firme di Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Nei secondi 45 minuti c'è stato spazio anche per l'alternanza dei portieri Matteo Pittarella e Léo Paul Bouyer, mentre il Milan Futuro ha dato minutaggio ai ragazzi più giovani del vivaio nati tra il 2008 e il 2009.
Gli schieramenti tattici e i tabellini della partitaQui di seguito vi proponiamo il quadro completo delle formazioni scese in campo a Milanello, suddivise per tempi:
Primo Tempo
- MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, F. Terracciano; Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Nkunku, Kostić.
- MILAN FUTURO (4-2-3-1): Faccioli; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera; Sala, Zeroli; Balentien, Sia, Sardo; Asanji.
Secondo Tempo
- MILAN (3-4-2-1): Pittarella (Bouyer); Odogu, Gila, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.
- MILAN FUTURO (4-2-3-1): Catalano; Piermarini, Colombo, Pagliei, Minotti; Mancioppi, M. Cissé; Menon, Plazzotta, Vos; Magrassi.
Le indicazioni tattiche: insistono gli esperimenti sulle fasceL'allenamento congiunto ha permesso a Rúben Amorim di trarre riscontri importanti circa l'assimilazione dei suoi nuovi flussi di gioco. Il tecnico portoghese ha insistito stabilmente sul modulo 3-4-2-1, concentrandosi sulla posizione specifica di alcuni singoli. Ottime indicazioni sono arrivate da Davide Bartesaghi, impiegato stabilmente come quarto di centrocampo a sinistra, e da Samuel Chukwueze, testato nuovamente nel ruolo di esterno destro di centrocampo a tutta fascia a presidio dell'intera corsia laterale.
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