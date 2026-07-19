Milan, Ricci in bilico. Rabiot: parole chiare sul futuro. Ecco chi è in partenza. Karetsas pista seria

Questa settimana è stata importante per il mercato del Milan. I rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

Occhio a Ricci : il futuro del centrocampista rossonero non è sicuro.

: il futuro del centrocampista rossonero non è sicuro. Tutti i giocatori in uscita : i rossoneri sono pronti a cedere molti giocatori. Il punto su tutti.

: i rossoneri sono pronti a cedere molti giocatori. Il punto su tutti. Rabiot parole chiare : il futuro del francese sempre più chiaro, nonostante le voci.

: il futuro del francese sempre più chiaro, nonostante le voci. Karetsas: il talento greco è una pista vera per il Milan. Parla il giornalista.

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Ricci: futuro in bilico

"Occhio al futuro di Ricci perché è vero, è arrivato da poco meno di un anno, ha firmato un contratto fino al 2029. L'anno scorso ha giocato 34 partite, un gol e 4 assist, è stato comunque un calciatore importante in certe fasi della stagione per le dinamiche del Milan, però mi dicono che per tipo di caratteristiche, chiaramente dovrà essere valutato, qualora dovesse arrivare un'offerta interessante per lui il Milan la considererebbe. Per tipo di caratteristiche Amorim ha predisposto una gerarchia, almeno iniziale, e Ricci non è tra i primissimi nomi. Non è quindi escluso che Ricci possa lasciare il Milan durante quest'estate".

Occhio alla situazione di Samuele Ricci. Le ultime novità arrivano dal giornalista Matteo Moretto sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole:

Il mediano classe 2001 può essere comunque importante visto che è un calciatore italiano, vitale per le liste. Per il sito Transfermarkt, vale circa 22 milioni di euro: servirà sicuramente un'offerta importante per strapparlo ai rossoneri.

Rabiot non si tocca

"Rabiot ha un contratto in essere con il Milan, le sue parole sono abbastanza chiare "Riparto dal Milan", quindi parto con Amorim. Chiaramente Rabiot era assolutamente concentrato sul Mondiale e adesso potrà tornare a pensare al Milan che è il suo presente, salvo proposte o colpi di scena, sarà anche il suo futuro. Il Milan punta ad avere Rabiot nel suo futuro".

Ci sono state delle voci che hanno collegato Adrien Rabiot al Napoli di Massimiliano Allegri, ma il futuro del francese resta legato al Milan. A conferma arrivano anche le parole del giornalista Matteo Moretto su YouTube:

Amorim parlerà direttamente con Rabiot, ora che i suoi Mondiali sono finiti, ma è già oggi uno dei pilastri della mediana rossonera. Il francese ha dimostrato con la Francia di essere un calciatore in grado di interpretare alla grande anche il ruolo di mediano a due: con il 3-4-2-1 di Amorim quello sarà il suo ruolo nella prossima stagione.

Tutti i giocatori cedibili per il Milan

Fikayo Tomori : fortemente corteggiato da Coventry, Newcastle e West Ham, appena retrocesso in Championship.

: fortemente corteggiato da Coventry, Newcastle e West Ham, appena retrocesso in Championship. Yunus Musah : piace molto in Inghilterra a Leeds United e Ipswich Town.

: piace molto in Inghilterra a Leeds United e Ipswich Town. Youssouf Fofana : richiesto in Francia, Inghilterra e soprattutto in Turchia dal Beşiktaş.

: richiesto in Francia, Inghilterra e soprattutto in Turchia dal Beşiktaş. Filippo Terracciano : finito di recente nei radar del Monza.

: finito di recente nei radar del Monza. Ruben Loftus-Cheek : anche lui finito nel mirino del Coventry.

: anche lui finito nel mirino del Coventry. Warren Bondo : si sono mosse ufficialmente lo Stoccarda in Bundesliga e l'Udinese in Serie A.

: si sono mosse ufficialmente lo Stoccarda in Bundesliga e l'Udinese in Serie A. Santiago Gimenez: in uscita, anche se l'infortunio alla caviglia complica i piani rossoneri.

Occhio a Karetsas

"Il Milan monitora con attenzione Karetsas. Non c'è ancora una trattativa in corso, ma è pronto per 'catturare' questo giocatore. La pista Karetsas è vera e plausibile, lasciamo stare invece Diallo".

La Premier League potrebbe avere un ruolo importante per il mercato in uscita del Milan. I profili sacrificabili o sul mercato sono:Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube del giovane talento Kōnstantinos Karetsas, accostato più volte al club rossonero:

Occhio anche all'interesse Borussia Dortmund. Kōnstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk, ha una valutazione di circa 35/40 milioni di euro. Investimento che il Milan potrebbe fare solo ora, visto che il rischio è che, nelle prossime stagioni, costi fin troppo per qualsiasi squadra di Serie A.

Nel 3-4-2-1 di Amorim giocherebbe come trequartista dietro la prima punta, sul centrodestra, con Pulisic che dovrebbe agire invece a sinistra. Vedremo se il Milan deciderà davvero di puntare sul giovane talento greco.