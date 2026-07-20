Il calciomercato estivo del Milan non si ferma ai botti d'inizio stagione. Dopo aver sistemato l'attacco con l'investimento monstre per Gonçalo Ramos (74 milioni di euro più bonus versati nelle casse del PSG) e puntellato la retroguardia con l'innesto di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni più bonus, la dirigenza di Via Aldo Rossi si concentra sulla trequarti. Al di là dell'imminente e formale rinnovo contrattuale di Luka Modrić, la freccia sul taccuino rossonero indica un nome preciso: Kōnstantinos Karetsas.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato una forte conferma nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari profili vagliati per accendere la fantasia della squadra, il Milan ha deciso di stringere il cerchio attorno al gioiello greco classe 2007 di proprietà del KRC Genk. Non si tratta di un colpo improvvisato, bensì del coronamento di un lungo lavoro di scouting.

Il blitz di Moncada e i numeri da capogiro di Karetsas

I radar del Milan si sono accesi sul talento ellenico ben prima della sessione estiva. L'ex direttore tecnicoera infatti presente in tribuna a Braga già nel mese di novembre 2025, in occasione di un match di Europa League. In quella sfida, vinta in trasferta per 3-4 dai belgi del Genk, il giovane Karetsas incantò gli osservatori firmando ben due assist decisivi con la maglia numero 20.

Proprio l'altruismo e la visione di gioco glaciale rappresentano il marchio di fabbrica del ragazzo. Nella passata stagione, Karetsas ha collezionato l'impressionante bottino di 18 assist complessivi tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. Dal punto di vista tattico, si tratta di un trequartista mancino naturale che ama partire dalla fascia destra per accentrarsi e agire tra le linee: un identikit che si sposa alla perfezione con le richieste tecnico-tattiche avanzate dal nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim.

Il muro del Genk e l'intreccio con il futuro di Rafael Leão

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Portare il fantasista a Milano, tuttavia, richiede uno sforzo economico non indifferente. Il KRC Genk ha una bottega carissima e ha appena rispedito al mittente un'offerta ufficiale dipresentata dal Borussia Dortmund. Forti di un rinnovo contrattuale firmato proprio a fine novembre 2025 e valido fino al 30 giugno 2029, i belgi non hanno alcuna fretta di vendere.La valutazione fissata dal club belga è rigida: servono, senza sconti. Per finanziare un'operazione di questa portata e assecondare le richieste del Genk, il Milan dovrà inevitabilmente sbloccare il mercato in uscita. In quest'ottica, l'eventuale e remunerativa cessione dispianerebbe definitivamente la strada per la fumata bianca, regalando ad Amorim il nuovo pilastro della trequarti rossonera.