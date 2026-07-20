Il calciomercato del Milan vive ore di frenetica attività sull'asse Italia-Belgio-Inghilterra. A fare il punto definitivo sulle tre trattative più calde del momento in casa rossonera è stato Matteo Moretto. L'esperto di mercato ha tracciato le linee guida del club rossonero nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, analizzando nel dettaglio due colpi in entrata — il baby fenomeno Kōnstantinos Karetsas e il rinnovo di Luka Modrić — e un'importante operazione in uscita legata a Pervis Estupiñán.

Il fattore Karetsas: vuole il Milan, ma serve l'addio di Leão

La notizia del giorno riguarda la forte e netta preferenza espressa da. Il fantasista classe 2007 di proprietà del KRC Genk, reduce da una stagione strabiliante condita da 18 assist, ha messo il Milan in cima alla lista dei suoi desideri professionali, nonostante il forte e costante inserimento del Borussia Dortmund.

«In queste ultime ore anche dal Belgio confermano che il Milan sia su Karetsas, che il Milan sia ancora in corsa con il Borussia Dortmund», ha spiegato Moretto nella sua disamina. Il giornalista ha poi svelato il retroscena sulla volontà del ragazzo: «Karetsas, se potesse aspettare il Milan, lo farebbe. Tra i due club andrebbe più che volentieri al Milan. La valutazione è sempre quella intorno ai 35 milioni di euro, magari più bonus, però è un profilo da tenere assolutamente in orbita rossonera». Il vero nodo resta economico e temporale: per sferrare l'attacco decisivo e accontentare le richieste del Genk, via Aldo Rossi deve prima concretizzare un'uscita pesante nel reparto offensivo, individuata nella cessione di Rafael Leão.

Estupiñán-Aston Villa alle battute finali e l'ottimismo per Modrić

Spostando i riflettori sul mercato in uscita, Moretto ha fatto chiarezza sulla trattativa che vede il difensore ecuadorianoa un passo dall'approdo in Premier League alla corte dell'Aston Villa. Sebbene nelle ultime ore si sia registrata, l'affare non sembra affatto in discussione.

«Per la cessione di Estupiñán siamo agli ultimi dettagli», ha puntualizzato l'esperto di mercato. «Il Milan vorrebbe 15 milioni di euro, l’Aston Villa ha offerto leggermente meno, ma mi aspetto degli incontri a breve per sbloccare la trattativa in modo definitivo». I soldi incassati dal terzino rappresenteranno un'ottima boccata d'ossigeno per le casse milaniste, utili a finanziare i prossimi colpi da regalare a Rúben Amorim.

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Infine, nessuna sorpresa sul fronte legato al leader carismatico dello spogliatoio. Questa settimana segnerà la fine formale della telenovela legata al rinnovo contrattuale di. Il Pallone d'Oro 2018 legherà il suo futuro al Diavolo fino al 30 giugno 2027. Come chiosato da Moretto, in Via Aldo Rossi vige un totale e sereno ottimismo:sul tavolo della dirigenza.