Milan, Karetsas aspetta il Diavolo. Ricci in uscita. Ossola sorprende Amorim: i dettagli

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento.

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Occhio a Ricci: il futuro del centrocampista rossonero non è sicuro.

il futuro del centrocampista rossonero non è sicuro. Ossola incanta Amorim: il talento del Diavolo convince l'allenatore portoghese.

il talento del Diavolo convince l'allenatore portoghese. La settimana di Modric: il futuro del croato sempre più chiaro. Mancano solo i dettagli.

il futuro del croato sempre più chiaro. Mancano solo i dettagli. Karetsas: il talento greco è una pista vera per il Milan. Parla il giornalista.

La settimana di Modric

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:Nessuna sorpresa sul fronte legato al leader carismatico dello spogliatoio. Questa settimana segnerà la fine formale della telenovela legata al rinnovo contrattuale di. Il Pallone d'Oro 2018 legherà il suo futuro al Diavolo fino al

Come chiosato da Moretto, in Via Aldo Rossi vige un totale e sereno ottimismo. Tutto potrebbe essere chiarito e messo nero su bianco in questa settimana. Per il Milan di Amorim sarebbe una conferma importantissima, anche se non dovesse giocare sempre come visto in stagione con Allegri. Un giocatore come Modric è sempre importante averlo in rosa.

Ricci in uscita dal Milan

Il Milan continua a lavorare sulle cessioni: in uscita ci potrebbe essere anche. Secondo Calciomercato.com. Gli agenti del mediano sono già al lavoro per capire quali siano le possibili piste per Ricci:, con l'entourage di Ricci che ha proposto la possibilità di prendere il

Questo perché Amorim non vorrebbe un sovraffollamento nella sua mediana, si giocherà con un centrocampo a due e non a tre come lo scorso anno. Ricci non sarà comunque a prezzo di saldo: serviranno almeno 20 milioni di euro per iniziare a trattare con il Milan. Con il possibile rinnovo di Luka Modric e la conferma di Adrien Rabiot, per Samuele Ricci ci potrebbe essere sempre meno spazio in questa stagione. Ricordiamo che il Milan ha ancora Jashari in rosa che dovrà avere più spazio nella prossima stagione dopo aver giocato pochissimo con Allegri in panchina.

Ossola sorprende Amorim: i dettagli

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com,sta ben impressionando in questi primi giorni di raduno con la prima squadra del Milan. Amorim lo vede nel ruolo diallo Sporting: trequartista che possa rientrare sul piede destro. Infatti lo sta schierando come trequartista alle spalle del centravanti, partendo prevalentemente da destra questo per rientrare sul mancino.

Il classe 2007 potrebbe anche restare in prima squadra: la decisione arriverà nelle prossime settimane. Resta aperta anche la possibilità di un prestito in Serie B. Queste le statistiche accumulate dal giovane talento rossonero nel percorso di crescita:

Milan Primavera: 49 presenze, 5 gol e 7 assist

49 presenze, 5 gol e 7 assist Milan Futuro: 23 presenze totali, 3 gol e 5 assist

Occhio a Karetsas

Il Milan segue con forte interesse il trequartista. Il fantasista classe 2007 di proprietà delpiace anche al

Ecco i dettagli dal giornalista Matteo Moretto:

"In queste ultime ore anche dal Belgio confermano che il Milan sia su Karetsas, che il Milan sia ancora in corsa con il Borussia Dortmund. Karetsas, se potesse aspettare il Milan, lo farebbe. Tra i due club andrebbe più che volentieri al Milan. La valutazione è sempre quella intorno ai 35 milioni di euro, magari più bonus, però è un profilo da tenere assolutamente in orbita rossonera".

Restano però due ostacoli da superare per il Diavolo: le richieste del Genk sono alte. Il club vuole circa 40 milioni di euro per liberare il suo talento. Inoltre, il Diavolo dovrebbe prima cedere Leao per poter concludere il colpo.