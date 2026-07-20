Milan, Ossola incanta Amorim: può restare in prima squadra. Ecco i piani per il talento

Le ultime notizie sul raduno del Milan a Milanello: Lorenzo Ossola convince Ruben Amorim e lo staff rossonero. I numeri con Primavera e Milan Futuro e le ipotesi di mercato
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Ruben Amorim continua a lavorare a Milanello con il suo Milan: tra i primi convocati anche tantissimi giovani talenti del settore giovanile rossonero che sono e saranno valutati dall'allenatore portoghese. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, Lorenzo Ossola sta ben impressionando in questi primi giorni di raduno con la prima squadra del Milan.
Il futuro di Ossola: prima squadra o prestito in Serie B?Il futuro del talento del Milan verrà deciso nelle prossime settimane: resta viva la possibilità di restare in prima squadra, ma c'è anche l'ipotesi prestito in Serie B, con alcune squadre che hanno già chiesto informazioni sul suo profilo. Come al solito, la scelta finale verrà presa da Ruben Amorim.
Lorenzo Ossola è un fantasista classe 2007 che con il Milan Primavera e il Milan Futuro ha giocato in qualsiasi posizione dell'attacco rossonero, sia sotto le punte sia come esterno. Ha anche un ottimo feeling con il gol, inserendosi con tempismo e mostrando colpi importanti e buone capacità di concludere a rete. Quando è sceso in campo con il Milan Primavera e il Milan Futuro ha spesso dimostrato di essere già pronto per un livello di calcio superiore: ha ottime doti di controllo palla e visione del gioco in generale e sa trovare alla grande i compagni.
I numeri di Lorenzo Ossola tra Primavera e Milan FuturoQueste le statistiche accumulate dal giovane talento rossonero nel percorso di crescita:
- Milan Primavera: 49 presenze, 5 gol e 7 assist
- Milan Futuro: 23 presenze totali, 3 gol e 5 assist
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