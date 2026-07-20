Il programmato e imminente rinnovo contrattuale di Luka Modrić non esaurirà le grandi manovre del Milan sulla linea mediana. In questa calda sessione estiva di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi è intenzionata a regalare al tecnico Rúben Amorim un innesto di spessore internazionale. Il nome caldo, tornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore, è quello di Pierre-Emile Højbjerg.

Il mediano danese classe 1995 è ufficialmente in uscita dall'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nonostante un contratto che lo lega ai francesi fino al 30 giugno 2028, il calciatore può salutare la Costa Azzurra a condizioni economiche estremamente vantaggiose, quantificabili in una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il Milan ha fiutato l'opportunità e ha già avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del centrocampista scandinavo.

L'intesa con Rabiot e i numeri da leader di Højbjerg

Anche l'edizione odierna di Tuttosport conferma l'interesse del Diavolo, ricordando come il gradimento nei confronti dell'ex pilastro di Bayern Monaco, Southampton e Tottenham sia di vecchia data nelle stanze di Casa Milan. Dal punto di vista tattico, Højbjerg rappresenta l'identikit ideale per la diga a due del. Inoltre, il danese vanta già una straordinaria affinità sul terreno di gioco con, suo compagno di reparto all'OM nella stagione 2024-2025.

I dati dell'ultima annata in Francia descrivono un calciatore fisicamente integro e dominante: Højbjerg è rimasto in campo per ben 3.643 minuti distribuiti in 43 presenze ufficiali, con un'impressionante media di 87 minuti disputati a partita. Pur nascendo come un centrocampista di rottura e protezione della difesa, il mediano ha saputo fornire un apporto decisivo anche in fase offensiva, timbrando il cartellino con 5 gol e 5 assist complessivi.

La lista di sfoltimento e il prezzo fissato per Samuele Ricci

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L'approdo del nazionale danese a Milano resta però subordinato a una massiccia operazione di sfoltimento della rosa rossonera. Il centrocampo è attualmente saturo e la dirigenza ha inserito nella lista dei partenti elementi del calibro di Youssouf Fofana, Yunus Musah, Warren Bondo e Ruben Loftus-Cheek.La vera sorpresa di mercato, tuttavia, riguarda la posizione di. Come rivelato dal quotidiano di Torino, l'ex regista granata non è più considerato un elemento del tutto inamovibile nel nuovo corso tecnico. Qualora un club si presentasse in Via Aldo Rossi con un'offerta economica pari o superiore a, il Milan sarebbe pronto a valutarla seriamente per finanziare l'assalto definitivo a Højbjerg.