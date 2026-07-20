Milan, Karetsas colpo intelligente, ma occhio alle telenovele di mercato. I rischi da evitare

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Continua il lavoro del Milan: i rossoneri sono impegnati con le possibili cessioni, ma gli occhi della dirigenza del Diavolo sono sempre attenti per cercare possibili occasioni anche in entrata. Ruben Amorim ha un chiaro ruolo che vuole rinforzare in vista della prossima stagione e parliamo del trequartista. Servirà almeno un altro nuovo innesto in quel reparto, visto che i soli Nkunku e Pulisic non basteranno per giocare le tre competizioni della prossima stagione (Serie A, Coppa Italia ed Europa League).

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Il nome caldo per il Milan: Kōnstantinos Karetsas

Il nome caldo è quello di Kōnstantinos Karetsas , fantasistache gioca nel. Con il club belga, Karetsas è un giocatore che potrebbe essere schierato come trequartista di destra neldi Amorim, con Pulisic che sembra destinato a giocare nella zona sinistra del campo. Non è un goleador, ma è un rifinitore puro. Eccelle nella capacità di leggere i movimenti dei compagni e servirli con passaggi filtranti davvero perfetti e i numeri parlano per lui. Sa dare del tu al pallone: ha un controllo palla davvero eccellente e sa saltare l'uomo facilmente nell'uno contro uno. Tutte caratteristiche ben volute da Amorim.

Il costo è molto alto: difficilmente il Genk lo lascerà partire per meno di 40 milioni di euro.

I rischi dell'operazione: l'analisi e i dubbi

Qui verte il punto della nostra analisi: Karetsas è un talento indiscusso e che potrebbe essere preso solo ora. Il rischio è che il suo cartellino salga di valore diventando imprendibile per la Serie A.

I dubbi principali legati a un investimento di questa portata ruotano attorno a due fattori critici:

La pressione del prezzo: 40 milioni di euro presuppone che il giocatore sia già pronto per fare benissimo in Serie A e non è per nulla scontato visto che si tratta di un calciatore in arrivo dal campionato belga. Servirà gestire alla perfezione tutte le eventuali pressioni.

40 milioni di euro presuppone che il giocatore sia già pronto per fare benissimo in Serie A e non è per nulla scontato visto che si tratta di un calciatore in arrivo dal campionato belga. Servirà gestire alla perfezione tutte le eventuali pressioni. Le telenovele di mercato: sappiamo benissimo come i club belgi siano degli ossi duri e cedono solo alle loro condizioni. Il Milan non deve ripetere quanto fatto con De Ketelaere prima e Jashari poi.

Questi sono i soli dubbi, visto che Karetsas è un talento brillante e, sulla carta, sarebbe un investimento molto intelligente da parte dei rossoneri.