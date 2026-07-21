Il calciomercato estivo del Milan non si limita a muovere cifre e pedine, ma sta delineando una vera e propria metamorfosi filosofica. L'avvento in panchina di Rúben Amorim ha imposto una virata netta rispetto al passato recente: addio al consolidato 3-5-2 di stampo allegriano, spazio a un sistema fluido e dinamico come il 3-4-2-1. Per far funzionare questo ingranaggio perfetto, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando a due innesti chiave che cambierebbero radicalmente il volto tattico del Diavolo: Pierre-Emile Højbjerg e Kōnstantinos Karetsas.

Le manovre delle ultime ore confermano la strategia: sfoltire la rosa dagli elementi meno funzionali per fare spazio a profili con caratteristiche uniche. Ma come cambierebbe, concretamente, il Milan sul rettangolo verde con l'inserimento del mediano danese e del baby fenomeno greco? Analizziamo la nuova fisionomia del Diavolo 2026-2027 con questi due eventuali acquisti.

La cerniera di centrocampo: Højbjerg e Rabiot, i gemelli del gol e della diga

Il primo grande cambiamento strutturale riguarda la coppia di centrocampisti centrali. Nel 3-4-2-1 di Amorim, i due mediani non devono solo fare legna, ma saper verticalizzare immediatamente e garantire una transizione difensiva feroce. L'innesto disi incastrerebbe alla perfezione con la conferma di

I due si conoscono a memoria, avendo già condiviso il reparto all'Olympique Marsiglia nella stagione 2024-2025. Højbjerg porta in dote una fisionomia da leader (oltre 3.600 minuti giocati nell'ultima annata) e una straordinaria capacità di lettura delle linee di passaggio.

Con il danese a protezione della difesa a tre (dove si integrerà il nuovo acquisto Mario Gila), Rabiot sarà libero di sganciarsi in avanti sfruttando i suoi proverbiali inserimenti fisici. Una coppia che abbina muscoli, centimetri e un'esperienza internazionale d'alto livello, supportata anche da Luka Modrić, che rinnoverà il suo contratto, come primo cambio dalla panchina.

La trequarti rivoluzionata: Karetsas e il fattore "piede invertito"

La vera rivoluzione copernicana avverrà però qualche metro più avanti. Rúben Amorim non ama le ali pure che cercano il fondo sulla linea laterale; ecco spiegati i motivi della. Il tecnico portoghese esige due sotto punta che sappiano agire da veri trequartisti, capaci di muoversi tra le linee, ripulire il pallone nello stretto e rifinire per il centravanti (ruolo che sarà affidato al colpo da 74 milioni di euro,).

L'identikit risponde fedelmente al nome di Kōnstantinos Karetsas. Il classe 2007 del Genk è un trequartista dal mancino fatato che predilige partire dalla destra per poi accentrarsi sul suo piede forte. Con i suoi 18 assist stagionali, il baby prodigio ellenico garantirebbe quella creatività e quell'imprevedibilità necessarie per scardinare le difese chiuse. Immaginare Karetsas sul centro-destra e un profilo associativo come Christian Pulisic o Christopher Nkunku sul centro-sinistra significa regalare ad Amorim una trequarti asimmetrica, tecnica e letale negli ultimi trenta metri.

Equilibrio e flessibilità: il nuovo volto del Diavolo

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L'inclusione di Højbjerg e Karetsas risolverebbe in un colpo solo i problemi di equilibrio che hanno tormentato il Milan nelle passate stagioni. Il danese offre la solidità strutturale che permette di sostenere un attacco pesante, mentre il greco garantisce la qualità nell'ultimo passaggio che troppo spesso è mancata quando le corsie esterne venivano raddoppiate.Certo, la bottega del Genk è carissima (vuole almeno 35 milioni di euro) e la concorrenza del Borussia Dortmund è viva, ma se Via Aldo Rossi riuscirà a completare questo doppio colpo, consegnerà ad Amorim le chiavi per un Milan moderno, europeo e tremendamente affascinato dal controllo del gioco.