Il quotidiano HLN riferisce dell'interesse del Milan per il classe 2007 del Genk. Il Dortmund offre 30 milioni ma i belgi alzano il muro. Non è una novità
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La caccia del Milan al nuovo tesoro della trequarti si arricchisce di conferme internazionali. L'interesse concreto dei rossoneri per Kōnstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 di proprietà del KRC Genk, ha trovato ampio riscontro nelle scorse ore sulle pagine del popolare e autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws.
Secondo quanto dettagliato da HLN.be, il club di Via Aldo Rossi si è inserito con forza nella corsa per accaparrarsi il talento ellenico, reduce da un'annata strabiliante. Nella stagione 2025-2026, Karetsas ha messo a referto 3 gol e ben 18 assist in 49 apparizioni complessive con la maglia dei belgi tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. Numeri che testimoniano una maturità precoce e che hanno attirato l'attenzione delle big d'Europa.
L'offerta record del Borussia Dortmund e il muro del GenkAl momento, la concorrenza più agguerrita è rappresentata dal Borussia Dortmund. Se il Milan si è limitato a intensificare i contatti e seguire da vicino l'evoluzione della situazione senza ancora presentare una proposta ufficiale, i tedeschi hanno già rotto gli indugi a più riprese. L'ultimo assalto del BvB ha toccato quota 30 milioni di euro.
Una cifra monstre che supererebbe il record storico per il calciomercato in uscita del KRC Genk, stabilito nella scorsa stagione con la cessione dell'attaccante Tolu Arokodare agli inglesi del Wolverhampton per 26 milioni di euro. Eppure, ai belgi non basta. Forti di un contratto con il giocatore fino al 30 giugno 2029, i vertici del Genk sperano di scatenare un'asta internazionale e pretendono una base di partenza di almeno 35 milioni di euro per privarsi del proprio diamante grezzo.
Il mercato nelle Fiandre e i precedenti con De Ketelaere e JashariPer la dirigenza del Diavolo si profila una trattativa complessa e dal sapore decisamente familiare. La storia recente insegna che negoziare con le società delle Fiandre richiede una pazienza infinita e una notevole disponibilità economica.
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