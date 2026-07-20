La caccia del Milan al nuovo tesoro della trequarti si arricchisce di conferme internazionali. L'interesse concreto dei rossoneri per Kōnstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 di proprietà del KRC Genk, ha trovato ampio riscontro nelle scorse ore sulle pagine del popolare e autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws.

Secondo quanto dettagliato da HLN.be, il club di Via Aldo Rossi si è inserito con forza nella corsa per accaparrarsi il talento ellenico, reduce da un'annata strabiliante. Nella stagione 2025-2026, Karetsas ha messo a referto 3 gol e ben 18 assist in 49 apparizioni complessive con la maglia dei belgi tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. Numeri che testimoniano una maturità precoce e che hanno attirato l'attenzione delle big d'Europa.

L'offerta record del Borussia Dortmund e il muro del Genk

Al momento, la concorrenza più agguerrita è rappresentata dal. Se il Milan si è limitato a intensificare i contatti e seguire da vicino l'evoluzione della situazione senza ancora presentare una proposta ufficiale, i tedeschi hanno già rotto gli indugi a più riprese. L'ultimo assalto del BvB ha toccato quota

Una cifra monstre che supererebbe il record storico per il calciomercato in uscita del KRC Genk, stabilito nella scorsa stagione con la cessione dell'attaccante Tolu Arokodare agli inglesi del Wolverhampton per 26 milioni di euro. Eppure, ai belgi non basta. Forti di un contratto con il giocatore fino al 30 giugno 2029, i vertici del Genk sperano di scatenare un'asta internazionale e pretendono una base di partenza di almeno 35 milioni di euro per privarsi del proprio diamante grezzo.

Il mercato nelle Fiandre e i precedenti con De Ketelaere e Jashari

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Per la dirigenza del Diavolo si profila una trattativa complessa e dal sapore decisamente familiare. La storia recente insegna che negoziare con le società delle Fiandre richiede una pazienza infinita e una notevole disponibilità economica.Nelle estati del 2023 e del 2026, quando il Milan si presentò dal Bruges per strappare primae successivamente, la dirigenza di Via Aldo Rossi si scontrò con il medesimo muro. In entrambe le circostanze, il club cedente non ha concesso sconti, obbligando il Milan ad alzare progressivamente l'asticella economica pur di assecondare la volontà delle controparti di realizzare la cessione più remunerativa della propria storia. Una dinamica che minaccia di ripetersi identica anche per Karetsas.