Il calciomercato estivo del Milan vive ore di grandissima attesa intorno al destino del suo numero 10. Novità importanti e di grande spessore sul futuro di Rafael Leão sono arrivate direttamente dal giornalista esperto Claudio Raimondi, nel corso del consueto telegiornale sportivo di SportMediaset. La dirigenza rossonera ha fissato il prezzo del classe 1999: per cedere il portoghese in questa sessione di mercato servono 60-70 milioni di euro.

La decisione di Via Aldo Rossi poggia su motivazioni profonde. Dopo sette lunghe stagioni caratterizzate da un bottino complessivo di 80 gol e 65 assist in 291 presenze ufficiali — impreziosite dalla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana —, il club considera ormai esaurito il ciclo del lusitano a Milano. A questo si aggiunge un chiaro nodo tattico: il ruolo di esterno sinistro puro mal si sposa con il rigido 3-4-2-1 del nuovo tecnico Rúben Amorim, che nel suo scacchiere richiede due "sotto punta" dalle caratteristiche di veri trequartisti piuttosto che ali d'attacco destinate alla linea laterale.

Il rifiuto alle mete esotiche e il sogno Manchester United

Dal canto suo, lo stesso Leão ha manifestato pubblicamente fin dallo scorso maggio la volontà di tentare una nuova esperienza professionale in un altro campionato, inserendo la Liga spagnola e la Premier League in cima ai suoi desideri. Fino a questo momento, escluse alcune timide richieste di informazioni, nessuna big spagnola o inglese aveva rotto gli indugi.

Il portoghese ha già sbarrato la strada alle ricche sirene della Süper Lig turca (Galatasaray e Fenerbahçe) e della Saudi Pro League (Al-Hilal e Al-Nassr), nonostante entrambe le realtà fossero pronte a coprirlo d'oro con contratti faraonici. In cuor suo, Leão coltiva da tempo il sogno di un trasferimento al Manchester United, sua meta prediletta, che potrebbe muoversi sul mercato solo nell'eventualità di una cessione di Marcus Rashford. Nelle ultime ore, però, lo scenario inglese è mutato improvvisamente con l'irruzione a sorpresa dell'Aston Villa.

L'Aston Villa di Emery piomba su Leão: l'incastro economico con il Chelsea

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La clamorosa indiscrezione rilanciata da SportMediaset svela una pianificazione economica ben precisa da parte dei. Il club di Birmingham è infatti a un passo dal definire la cessione record dell'esterno offensivo Morgan Rogers al Chelsea per la strabiliante cifra diCon le casse piene di sterline, il manager bascoha individuato in Rafael Leão il profilo perfetto per fare compiere il definitivo salto di qualità al reparto avanzato, decidendo di investire circa la metà del tesoretto incassato per l'acquisto del cartellino dal Milan. Adesso la palla passa interamente al fuoriclasse portoghese: resta da capire se Leão accetterà la corte dell'Aston Villa, una società in costante e netta crescita strutturale che, nella stagione 2026-2027, si metterà in vetrina nel prestigioso palcoscenico della