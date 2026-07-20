Il calciomercato in entrata del Milan è strettamente legato ai movimenti in uscita. Come analizzato nelle scorse ore, il prescelto della dirigenza rossonera per la trequarti è il talento greco Kōnstantinos Karetsas. Il classe 2007 del KRC Genk ha le caratteristiche perfette richieste da Rúben Amorim: un mancino naturale che ama agire partendo da destra. L'ostacolo principale resta la valutazione di 40 milioni di euro imposta dal club belga, che ha già respinto un assalto da 30 milioni del Borussia Dortmund. Per sbloccare la trattativa, Via Aldo Rossi deve fare cassa, e il nome in cima alla lista dei partenti resta quello di Rafael Leão.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante portoghese classe 1999. Tra i mesi di aprile e maggio, Leão ha espresso chiaramente la volontà di tentare una nuova avventura professionale lontano dall'Italia, indicando la Premier League inglese e la Liga spagnola come mete preferite. Tuttavia, il mercato attorno al numero 10 rossonero non è ancora decollato come previsto.

I sondaggi per Leão e il "no" alla ricca offerta del Galatasaray

Nonostante l'indubbio valore del calciatore, le big d'Europa non hanno ancora presentato proposte ufficiali al Milan. Finora si è trattato solo di timidi sondaggi esplorativi da parte di top club come Barcellona in Spagna; Chelsea, Manchester United e Tottenham in Inghilterra. Nessuna di queste società ha però approfondito il discorso con la dirigenza milanista.

L'unico vero affondo concreto, come rivelato dalla "rosea", è arrivato dalla Süper Lig turca. Il Galatasaray si è mosso con decisione, offrendo a Rafael Leão un faraonico contratto da 10 milioni di euro netti a stagione. Il club di Istanbul non ha però mai avviato una trattativa formale con il Milan per il costo del cartellino. Dal canto suo, l'esterno lusitano non ha aperto al trasferimento in Turchia, preferendo aspettare campionati più blasonati. Una scelta che mantiene l'intera operazione in una fase di totale stallo.

La tournée in Australia e il derby con l'Inter sullo sfondo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

In assenza di novità repentine sul fronte delle cessioni, il programma estivo del giocatore rimarrà immutato. Se la situazione di mercato non dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni, Leão si aggregherà regolarmente al resto del gruppo rossonero.Il ricongiungimento con i compagni e con il nuovo tecnico Amorim è previsto perdirettamente a, nella Western Australia. Il Milan sarà infatti impegnato in una prestigiosa tournée internazionale che scatterà con il test contro ile proseguirà con una serie di amichevoli di lusso, tra le quali spicca l'attesissimo derby estivo contro l'