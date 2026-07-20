La telenovela legata al futuro di Luka Modrić è finalmente giunta ai titoli di coda, con il finale più dolce per i tifosi rossoneri. Dopo settimane di riflessioni, il fuoriclasse croato classe 1985 ha sciolto le riserve, decidendo di prolungare il proprio legame con il Milan. Il precedente accordo, scaduto lo scorso 30 giugno, verrà rinnovato per un'ulteriore stagione, spostando la nuova scadenza al 30 giugno 2027.

Il Pallone d'Oro 2018 si appresta così a rimanere un pilastro del Milan anche per l'annata 2026-2027. Sotto la guida del nuovo allenatore, Rúben Amorim, la gestione del regista sarà inevitabilmente più "scientifica" rispetto alla passata stagione trascorsa agli ordini di Massimiliano Allegri. Con il ritorno del Diavolo in Europa League e un calendario fittissimo, Modrić rappresenterà una risorsa fondamentale sia in campo, per la sua immensa qualità tecnica, sia nello spogliatoio, come guida per i tanti giovani in rosa.

I dettagli economici e la data della firma: parla la Croazia

Le conferme definitive sul prolungamento sono arrivate direttamente dalla terra natia del calciatore. Il noto portale croato Germanijak ha parlato dell'operazione, rivelando che la firma materiale sul nuovo contratto avverrà a metà settimana, con ogni probabilità nella giornata di

Dal punto di vista economico, l'accordo ricalcherà fedelmente i parametri della passata stagione. Modrić percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, a cui si aggiungeranno 500mila euro di bonus facilmente raggiungibili, per un pacchetto complessivo da 4 milioni di euro. Una sinergia totale che testimonia la volontà del campione di rimettersi in gioco a Milano.

Il pranzo con Bilić a Zara e l'addio alla Nazionale

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Oltre alle vicende di club, la stampa croata ha svelato un suggestivo retroscena extra-Milan. Quattro giorni fa, Modrić è stato intercettato a pranzo a Zara in compagnia di, fresco successore di Zlatko Dalić sulla panchina della Croazia.Durante l'incontro, il giocatore ha delineato il proprio futuro con la maglia dei Vatreni. Il piano del fuoriclasse è quello di salutare definitivamente la Nazionale con una cerimonia ufficiale e l'ultima passerella davanti al suo pubblico. La data prescelta è quella del prossimo, quando la Croazia affronterà la Spagna in un match di Nations League nella cornice dello stadio Poljud di Spalato. Un ultimo ballo internazionale prima di dedicarsi al 100% alla causa del Milan di Amorim.