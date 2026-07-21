Il calciomercato estivo del Milan sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione. Le notizie principali della mattinata delineano i piani industriali e tattici del club di Via Aldo Rossi, impegnato a bilanciare la sostenibilità di bilancio con le precise richieste sul campo del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Tra conferme di leadership globale e clamorosi scenari d'addio, ecco il punto completo sulle trattative rossonere nelle Top News di oggi, martedì 21 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Luka Modrić: firma entro venerdì e volo in Australia

Rivoluzione in mediana: l'idea Højbjerg e i quattro indiziati all'addio

La prima certezza granitica del centrocampo rossonero riguarda il rinnovo di. Il fuoriclasse croato è pronto a legarsi ufficialmente al Diavolo per un'ulteriore stagione. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli burocratici e. Subito dopo la formalizzazione dell'accordo, il numero 14 rossonero terminerà le proprie vacanze e poi sarà atteso da un volo transoceanico per raggiungere direttamente il resto del gruppo in Australia, dove la squadra si recherà la prossima settimana per la tournée estiva di preparazione.L'innesto d'esperienza di Modrić non esclude la ricerca di muscoli e dinamismo a protezione della difesa. Il nome caldissimo nelle ultime ore è quello di, mediano in uscita dall'Olympique Marsiglia. L'operazione presenta costi sostenibili (circa 15 milioni di euro per il cartellino e 3 milioni netti di ingaggio),

Il Milan ha eretto un vero e proprio "muro delle uscite". Per fare spazio al danese, la dirigenza valuta le offerte per quattro profili specifici:

Youssouf Fofana : oggetto di sondaggi esplorativi in Ligue 1 e in Turchia da parte del Beşiktaş.

: oggetto di sondaggi esplorativi in Ligue 1 e in Turchia da parte del Beşiktaş. Ruben Loftus-Cheek : corteggiato in Premier League, con il forte interessamento del Coventry.

: corteggiato in Premier League, con il forte interessamento del Coventry. Yunus Musah : nel mirino di Leeds United, Ipswich Town e, in Italia, della Lazio.

: nel mirino di Leeds United, Ipswich Town e, in Italia, della Lazio. Samuele Ricci: il regista azzurro non sembra aver convinto Amorim a Milanello; la sua valutazione è di 22-25 milioni di euro, con l'agente che lo ha già proposto ad Atalanta e Juventus.

Trequarti e il nodo Rafael Leão: lo spettro del Galatasaray e il caso Karetsas

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Fasce laterali: il dietrofront su Estupinan e l'ombra di Guerreiro

Le manovre sulla trequarti del Milan sono strettamente collegate al destino dei suoi big. Il club ha da tempo individuato il rinforzo ideale nel gioiello classe 2007 del KRC Genk,. Tuttavia, la trattativa rischia di saltare a causa del forte inserimento dele da offerte già vicine ai 35-40 milioni di euro chiesti dai belgi.Il Milan non può affondare il colpo su Karetsas senza prima aver monetizzato una cessione eccellente. Il grande blocco è rappresentato dalla situazione di. Nelle ultime ore, però, si registrache riguarda il nativo di Almada: l'esterno portoghese avrebbe iniziato a valutare concretamente l'ipotesi di un trasferimento in Turchia, sponda. Se la trattativa dovesse decollare, sbloccherebbe l'intero budget per i colpi in entrata del Diavolo, anche se il tempismo stringente rischia di favorire comunque il Dortmund nella corsa al talento belga-greco.In difesa si registra un improvviso cambio di strategia sulla corsia mancina. Il Milan potrebbe clamorosamente stoppare l'uscita dell'esterno ecuadoriano, cercato con insistenza dall'Aston Villa in Premier League.e la dirigenza rossonera sta valutando i costi complessivi della sostituzione: qualora l'Aston Villa dovesse presentare un'offerta irrinunciabile costringendo il Milan a privarsi del giocatore, il club ha già bloccato il sostituto ideale. Si tratta di, profilo di assoluta esperienza internazionale e duttilità tattica, attualmente disponibile a parametro zero.