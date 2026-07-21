Giungono importanti novità dalla Turchia in merito al futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese, classe 1999, potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Queste indiscrezioni suffragano la tesi lanciata dal giornalista Gianluigi Longari di SportItalia, il quale aveva riferito di una prima apertura del lusitano a un trasferimento nella Süper Lig a fronte di un'offerta economica da capogiro.

Leão, che fin dal mese di maggio ha manifestato la volontà di confrontarsi con un altro campionato, ha sempre messo Premier League e Liga in cima alle proprie preferenze. Fino a oggi il numero 10 rossonero non aveva mai aperto a un trasferimento nella Saudi Pro League o nel campionato turco, ma lo scenario sta registrando un mutamento radicale.

Il retroscena dall'entourage e il viaggio a Istanbul

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Burhan Can Terzi di SportCell, un intermediario autorizzato dal ha presentato direttamente a Leão la proposta ufficiale del club giallorosso . La risposta dell'attaccante non è stata un rifiuto: il giocatore ha preso tempo per riflettere e ha iniziato a raccogliere informazioni sui "Cimbom" tramite la sua cerchia di persone più fidate.

Sul piatto ci sarebbe un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus, un netto incremento rispetto ai 7 milioni (bonus inclusi) previsti dall'attuale contratto con il Milan. Ad alimentare i rumors di mercato si aggiungono le rivelazioni del cronista Yağız Sabuncuoğlu, secondo cui Leão avrebbe trascorso parte delle sue vacanze post-Mondiali proprio in Turchia con la famiglia, un indizio che molti interpretano come un primo contatto diretto con la realtà di Istanbul.

Le condizioni del Milan e l'intreccio Osimhen

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