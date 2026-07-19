Si arricchisce di due clamorose e succulente novità di giornata la telenovela di calciomercato legata al futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999, che il Milan ha intenzione di cedere nel corso di questa sessione estiva, sembra essere finito al centro di un improvviso valzer internazionale. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, giornalista sportivo di SportItalia ed esperto di mercato, lo scenario attorno al numero 10 rossonero è drasticamente cambiato nelle ultime ore.

La prima svolta: Leão capitola e apre al mercato in Turchia

La prima grande novità riguarda un netto cambio di rotta da parte del calciatore. Dopo un'iniziale fase di totale chiusura verso destinazioni considerate secondarie, Leão avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Turchia. Qualora club del calibro didovessero presentare una proposta economica faraonica caratterizzata da un maxi-stipendio, il lusitano sarebbe pronto a dare il suo benestare.

Si tratta di una vera e propria retromarcia. Tra aprile e maggio, infatti, il nativo di Almada aveva espresso pubblicamente il desiderio di lasciare il Diavolo soltanto per misurarsi con la Premier League inglese o con la Liga spagnola, scartando a priori soluzioni come la Süper Lig o la Saudi Pro League. Evidentemente, al momento di consumare la rottura definitiva con l'ambiente milanista, l'esterno pensava di godere di un mercato ben differente in Europa.

La seconda novità: il ritorno di fiamma del Chelsea

La realtà dei fatti ha invece mostrato uno scenario diverso, composto finora soltanto da timidi sondaggi esplorativi da parte di Manchester United, Tottenham e Barcellona. Almeno fino a oggi. Come aggiunto da Longari sul post sul proprio account ufficiale del social network "X", la seconda grande notizia di giornata vede il clamoroso inserimento del

Per il momento la mossa dei Blues si è limitata a una semplice richiesta di informazioni, un sondaggio puramente esplorativo che non si è ancora concretizzato in un'offerta ufficiale sul tavolo della dirigenza di Via Aldo Rossi. Nonostante ciò, la pista londinese va monitorata con estrema attenzione nelle prossime ore.

I numeri dell'addio: il valore e il palmarès di Rafa

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Il Milan valuta attualmente il cartellino del portoghese in un range compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria teorica da 175 milioni inserita nel vecchio contratto valido ancora per due stagioni. Leão si aggregherà al Milan mercoledì 29 luglio a Perth (Western Australia) e parlerà con il proprietario Gerry Cardinale e con l'allenatore Rúben Amorim.Se la cessione dovesse andare in porto, Rafael Leão saluterebbe i colori rossoneri lasciando in dote alla bacheca del club uno Scudetto (vinto nel 2022) e una Supercoppa Italiana (conquistata nel 2025), dopo aver collezionato un bottino complessivo di