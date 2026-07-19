Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan è al lavoro a Milanello sotto gli occhi di Amorim: oggi è andata in scena una partita contro il Milan Futuro per testare e capire la forma fisica delle due rose rossonere (qui i dettagli). Dal mercato, l'allenatore portoghese si attende ancora dei colpi importanti in entrata, specialmente per quanto riguarda due ruoli: l'esterno di centrocampo e il trequartista.

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L'annuncio di Carlo Pellegatti su Karetsas

"Il Milan monitora con attenzione Karetsas. Non c'è ancora una trattativa in corso, ma è pronto per 'catturare' questo giocatore. La pista Karetsas è vera e plausibile, lasciamo stare invece Diallo".

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube del giovane talento Kōnstantinos Karetsas , accostato più volte al club rossonero:

Sul giovane talento c'è anche l'interesse del Borussia Dortmund. Kōnstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk, potrebbe costare anche 35/40 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma che sarebbe un investimento da fare oggi: il rischio è che nelle prossime stagioni sia imprendibile per qualsiasi club di Serie A.

Il ruolo nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

ha segnato due gol e

e servendo anche 4 assist.

Il ruolo? Nelgiocherebbe come trequartista dietro la prima punta (ovvero Ramos). Ecco come è andata la sua stagione lo scorso anno in Europa League (dati dal sito Sofascore):

Numeri ancora più importanti nel campionato belga: zero gol, ma la bellezza di 10 assist. Karetsas ha giocato sul centrodestra dell'attacco del Genk, stesso ruolo che potrebbe prendere nel Milan, anche perché Pulisic sembra destinato a partire dal centro sinistra.

Certo, la forte concorrenza non aiuta il possibile assalto del Milan, visto che il Genk potrebbe puntare a un'asta per alzare il prezzo del cartellino del trequartista. A prescindere da Karetsas, il Diavolo avrà bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche: per il calcio di Amorim servono giocatori tecnici e che sappiano saltare l'uomo in uno contro uno negli ultimi metri di campo.