"Lo ribadisce sempre", Amorim ha le idee chiare sul prossimo colpo del Milan. I retroscena da Romano

Fabrizio Romano svela la priorità di Ruben Amorim per il calciomercato del Milan dopo gli acquisti di Gila e Ramos. Assalto al trequartista: i dettagli
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Il Milan continua a lavorare sul mercato: il club rossonero ha iniziato alla grande spendendo circa 100 milioni di euro per Mario Gila in difesa (30 milioni di euro alla Lazio) e per Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Cifre importantissime per due calciatori destinati a diventare dei perni per il 3-4-2-1.
La rivelazione di Fabrizio Romano sulle mosse del MilanSul mercato rossonero è intervenuto il giornalista Fabrizio Romano. Ecco le sue parole da YouTube:
"Il Milan i suoi due colpi principali li ha fatti, il resto arriverà più avanti".
Oltre alle cessioni, Amorim ha un'idea chiarissima su chi dovrà essere il nuovo colpo per il club rossonero dopo l'arrivo di un difensore e della prima punta. Ecco la rivelazione di Romano:
"Io confermo la priorità: si lavora sulle cessioni, ma l'idea di Ruben Amorim è di aggiungere almeno un giocatore dietro la prima punta, che possa dare passo, fantasia e qualità. Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo pezzo per il suo Milan deve essere quel tipo di giocatore".
L'obiettivo sulla trequarti: i dettagli su KaretsasL'obiettivo chiaro di Amorim è trovare un altro giocatore in grado di saltare l'uomo e creare pericolosità nel reparto avanzato. Al momento i titolari in quel ruolo sono Nkunku e Pulisic, ma serviranno altri giocatori visto che il Milan sarà impegnato anche in Europa League.
Il nome più caldo in questo momento per i rossoneri è quello di Karetsas: trequartista di assoluta classe e qualità nato nel 2007. Un talento cristallino in grado di impattare fin dal primo giorno anche nel campionato di Serie A.
I nodi principali per arrivare al talento del Genk riguardano:
- la richiesta del club belga che vuole 40 milioni di euro per liberarlo,
- la forte concorrenza del Borussia Dortmund,
- la necessità di completare prima alcune operazioni in uscita.
Karetsas o un altro profilo, è chiaro come Amorim voglia un giocatore di talento in quella posizione.
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