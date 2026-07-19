"Lo ribadisce sempre", Amorim ha le idee chiare sul prossimo colpo del Milan. I retroscena da Romano

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan continua a lavorare sul mercato: il club rossonero ha iniziato alla grande spendendo circa 100 milioni di euro per Mario Gila in difesa (30 milioni di euro alla Lazio) e per Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Cifre importantissime per due calciatori destinati a diventare dei perni per il 3-4-2-1.

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La rivelazione di Fabrizio Romano sulle mosse del Milan

"Il Milan i suoi due colpi principali li ha fatti, il resto arriverà più avanti".

Sul mercato rossonero è intervenuto il giornalista Fabrizio Romano. Ecco le sue parole da YouTube:

Oltre alle cessioni, Amorim ha un'idea chiarissima su chi dovrà essere il nuovo colpo per il club rossonero dopo l'arrivo di un difensore e della prima punta. Ecco la rivelazione di Romano:

"Io confermo la priorità: si lavora sulle cessioni, ma l'idea di Ruben Amorim è di aggiungere almeno un giocatore dietro la prima punta, che possa dare passo, fantasia e qualità. Amorim continua a ribadire in tutte le riunioni che il prossimo pezzo per il suo Milan deve essere quel tipo di giocatore".

L'obiettivo sulla trequarti: i dettagli su Karetsas

L'obiettivo chiaro di Amorim è trovare un altro giocatore in grado di saltare l'uomo e creare pericolosità nel reparto avanzato. Al momento i titolari in quel ruolo sono Nkunku e Pulisic, ma serviranno altri giocatori visto che il Milan sarà impegnato anche in Europa League.

Il nome più caldo in questo momento per i rossoneri è quello di Karetsas: trequartista di assoluta classe e qualità nato nel 2007. Un talento cristallino in grado di impattare fin dal primo giorno anche nel campionato di Serie A.

I nodi principali per arrivare al talento del Genk riguardano:

la richiesta del club belga che vuole 40 milioni di euro per liberarlo,

per liberarlo, la forte concorrenza del Borussia Dortmund ,

, la necessità di completare prima alcune operazioni in uscita.

Karetsas o un altro profilo, è chiaro come Amorim voglia un giocatore di talento in quella posizione.