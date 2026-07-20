Il tormentone estivo si chiude sul prato verde della finalina Mondiale. Adrien Rabiot ha fugato ogni dubbio sul proprio futuro professionale, confermando la sua permanenza al Milan per la stagione 2026-2027. Lo ha fatto nel momento più complicato, subito dopo la rocambolesca sconfitta per 4-6 patita dalla sua Francia contro l'Inghilterra nella finale per il terzo e quarto posto della rassegna iridata.

Le parole del centrocampista transalpino spengono sul nascere il vespaio di voci di calciomercato alimentato nelle scorse settimane da due fattori pesanti: la mancata qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League e, soprattutto, l'esonero di Massimiliano Allegri, da sempre considerato il mentore e "papà calcistico" dell'ex calciatore di PSG, Juventus e Olympique Marsiglia.

Le parole di Rabiot sul futuro al Milan

I cronisti italiani presenti nel post-partita del Mondiale hanno incalzato il numero 23 rossonero sul suo futuro a Milano. La risposta del francese non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Se riparto dal Milan? Ovviamente sì. Insieme a Mike Maignan poi sentiremo il mister. Volevamo stare tranquilli durante il Mondiale, non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora avremo tempo per parlare con tranquillità».

Un annuncio che, come evidenziato dall'edizione odierna di Tuttosport, conferma in toto le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi. La madre-agente del calciatore, la signora Véronique, era stata infatti intercettata dai microfoni della RAI fuori dal ritiro dei Bleus. In quell'occasione aveva rassicurato l'ambiente rossonero — seppur off the records — sulla ferma volontà del figlio di rispettare l'impegno con il club meneghino.

Il fattore Rúben Amorim e la spalla Modrić

Il legame con il vecchio management e la stima per Allegri avevano fatto tremare i tifosi, ma il nuovo progetto tecnico sta già prendendo forma. Rabiot ha affrontato anche il tema relativo al nuovo assetto della panchina rossonera e della Nazionale francese: «Se ho già parlato con Amorim per il Milan e con Zidane per la Francia? No, non ho parlato con nessuno, come dicevo prima. Ma sicuramente ci sentiremo con Amorim».

Secondo le ricostruzioni di mercato, superata la delusione per l'esclusione dall'Europa che conta, il classe 1995 si è isolato mentalmente per concentrarsi solo sulla Francia. Mentre il nuovo Milan di Rúben Amorim cominciava a delinearsi, le indiscrezioni filtrate dagli hotel del ritiro transalpino restituivano un forte ottimismo. Una sensazione ora tramutata in certezze verbali. A centrocampo, inoltre, Rabiot potrà contare ancora sulla leadership e sull'esperienza di Luka Modrić, pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan per un'ulteriore stagione.

La data del rientro a Milanello

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Chiusa la parentesi Mondiale, per Rabiot e Maignan è tempo di staccare la spina. Le vacanze dei due nazionali francesi dureranno fino a ridosso di metà mese: il loro rientro nel centro sportivo diè fissato ufficialmente perIl countdown per la nuova stagione è già partito. Amorim avrà pochissimi giorni per inserire i due pilastri francesi nei propri schemi tattici in vista del debutto ufficiale in campionato. L'esordio del Milan nella Serie A 2026-2027 avverrà infatti in trasferta, sul difficile campo del