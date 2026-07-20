Nel cuore delle calde dinamiche del calciomercato estivo, le indiscrezioni viaggiano veloci, alimentando scenari suggestivi. L'ultima voce in ordine di tempo racconta di un possibile asse di mercato tra Milan e Juventus, basato su uno scambio che porterebbe Youssouf Fofana a Torino e il classe 2001 Khéphren Thuram a vestire la maglia rossonera. Al di là della fattibilità economica e diplomatica di una simile operazione, l'aspetto che merita un'analisi profonda e specialistica è puramente tecnico: come si inserirebbe Thuram nel calcio di Rúben Amorim?

La cerniera a due nel 3-4-2-1: l'identikit del centrocampista per Amorim

Il passaggio definitivo del Milan al, fortemente voluto dal nuovo tecnico portoghese, richiede interpreti radicalmente diversi rispetto alla passata stagione. Nella cerniera di centrocampo a due elementi, Amorim esige stakanovisti capaci di coprire ampie porzioni di campo, abili sia nella prima pressione avanzata sia nella schermatura della linea difensiva. In questo scacchiere, la figura di Khéphren Thuram non rappresenterebbe un semplice elemento di rotazione, ma un innesto dalle caratteristiche ideali.

Rispetto a Fofana, più propenso alla gestione della posizione e alla rottura lineare, il figlio d'arte ex Nizza abbina una straripante struttura fisica (192 centimetri) a una progressione palla al piede verticale che nel calcio moderno fa la differenza. Amorim, che nel suo passato allo Sporting Lisbona ha valorizzato profili di grande dinamismo e strappo centrale, troverebbe nel francese il motore perfetto per transizioni offensive fulminee.

La compatibilità tattica con Adrien Rabiot: una diga totale

Il vero capolavoro tattico di un eventuale inserimento di Khéphren Thuram risiederebbe, tuttavia, nella composizione del tandem con. La riconferma dell'ex juventino nello scacchiere milanista garantisce ad Amorim un fulcro di intelligenza tattica, letture preventive e pulizia nel palleggio. Affiancare Thuram a Rabiot significherebbe comporre una delle mediane più fisiche, dominanti e complete d'Europa.

Le caratteristiche dei due giocatori si incastrerebbero in modo naturale:

Equilibrio e coperture : Rabiot agirebbe da equilibratore tattico, gestendo i tempi di uscita e dettando i ritmi della prima costruzione di gioco.

: Rabiot agirebbe da equilibratore tattico, gestendo i tempi di uscita e dettando i ritmi della prima costruzione di gioco. Strappi e inserimenti : Thuram sfrutterebbe la sua abilità nel "box-to-box" per rompere le linee di pressione avversarie attraverso il raddoppio di marcatura e la conduzione verticale della sfera.

: Thuram sfrutterebbe la sua abilità nel "box-to-box" per rompere le linee di pressione avversarie attraverso il raddoppio di marcatura e la conduzione verticale della sfera. Dominio aereo e seconde palle: la combinazione fisica dei due francesi garantirebbe al Milan un controllo assoluto sulle seconde palle e una retroguardia impenetrabile sui calci piazzati sfavorevoli.

Fattore anagrafico e futuribilità nel progetto RedBird

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Oltre all'impatto immediato sul terreno di gioco, il profilo di Khéphren Thuram risponde al 100% alle linee guida societarie dettate da RedBird e Gerry Cardinale. Parliamo di un calciatore nato nel 2001, con ampi margini di crescita ed evoluzione tecnica, ma già forte di un'importante esperienza internazionale. Sotto la guida di un allenatore orientato alla valorizzazione del talento come Amorim, il valore del cartellino di Thuram potrebbe subire un'ulteriore impennata, sposando perfettamente la filosofia di sostenibilità e competitività del club.Se l'indiscrezione di uno scambio con Fofana dovesse mai trasformarsi in una trattativa concreta, il Milan si assicurerebbe un profilo dominante. La coppia Thuram-Rabiot non offrirebbe soltanto muscoli e centimetri, ma regalerebbe ad Amorim l'interruttore perfetto per accendere il dinamismo verticale del suo nuovo 3-4-2-1.