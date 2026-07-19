Milan, occhio al nome di Koopmeiners: Accomando lancia l'indiscrezione di mercato

Milan, Kostić impressiona a Milanello: ecco chi è e le caratteristiche

Si continua a parlare del mercato del Milan: i rossoneri devono pensare alle uscite (qui tutti i nomi), ma anche a confermare giocatori importanti come Adrien Rabiot, pilastro del Milan che dovrebbe essere il perno della mediana anche con Amorim in panchina. Proprio del mercato del Milan ha parlato il giornalista Orazio Accomando.

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La rivelazione di Orazio Accomando su Koopmeiners

"Mi risultano tanti sondaggi e poche trattative. Qualora dovesse essere ceduto Adrien Rabiot, occhio alla suggestione Teun Koopmeiners dalla Juventus, mi hanno fatto il suo nome come sondaggio, anche se io ci credo poco. Cercano uno con quelle caratteristiche. Occhio anche agli esuberi del Manchester United, visto che Amorim non è stato proprio una parentesi negativa. Koopmeiners, con tutti i sé del caso, è un nome che mi hanno fatto per il Milan, anche se non credo sia il più forte".

Ecco l'estratto dal canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Ovviamente si tratta al momento di un'ipotesi, specialmente perché Adrien Rabiot dovrebbe restare ancora in rossonero, come confermato dallo stesso mediano francese:

"Sì sì, ovviamente. Poi parleremo con il mister e con Mike (Maignan, n.d.r.). Ci sentiremo. Volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi con calma".

L'incastro tattico e le cifre del colpo

Difficile quindi pensare a una cessione di Rabiot in questa sessione di mercato estiva. Koopmeiners, poi, dovrebbe giocare come mediano a due davanti alla difesa in un ruolo che potrebbe togliere spazio alle sue qualità vicino alla porta avversaria.

Con la Juventus sta avendo delle stagioni molto difficili, dopo che aveva brillato con la maglia dell'Atalanta. Al momento quindi è solo una suggestione anche se le strade del mercato sono infinite e ci potrebbero essere sempre delle sorprese.

Per il sito Transfermarkt, il valore del centrocampista olandese oggi è crollato a circa 14 milioni di euro: se la cifra richiesta dalla Juventus dovesse essere simile, potrebbe essere un'occasione di mercato per tutte le squadre interessate.