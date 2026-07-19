Nessun 'caso' di mercato, Moretto: "Il Milan punta ad avere Rabiot nel suo futuro"

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Finito in modo amaro il Mondiale 2026 per la Francia: sconfitta per 2-0 contro la Spagna in semifinale e poi passo falso contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto con un roboante 6-4 finale. Per il Milan sono stati titolarissimi per tutta la competizione Mike Maignan in porta e Adrien Rabiot nel ruolo di mediano di centrocampo. Proprio al termine della partita, il francese ha fatto capire di voler restare in rossonero anche la prossima stagione.

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Il retroscena di mercato sul Napoli

"Rabiot ha un contratto in essere con il Milan, le sue parole sono abbastanza chiare "Riparto dal Milan", quindi parto con Amorim. Chiaramente Rabiot era assolutamente concentrato sul Mondiale e adesso potrà tornare a pensare al Milan che è il suo presente, salvo proposte o colpi di scena, sarà anche il suo futuro. Il Milan punta ad avere Rabiot nel suo futuro".

La centralità nel centrocampo di Ruben Amorim

Ci sono state delle voci che lo hanno collegato al Napoli di Allegri , ma per il Diavolo è un giocatore chiave anche con Ruben Amorim in panchina. A conferma arrivano anche le parole del giornalista Matteo Moretto su YouTube:Rabiot parlerà con Ruben Amorim ed è, con il posto al suo fianco oggetto di forte concorrenza. Il francese ha dimostrato proprio in questo Mondiale di essere un calciatore in grado di interpretare alla grande anche il ruolo di mediano a due, a supporto di una squadra molto offensiva in avanti.

Lo stesso ruolo che dovrà svolgere anche nel 3-4-2-1 di Amorim, che spinge sulla verticalità e l'aggressività senza il pallone. Per Amorim Rabiot è troppo importante: difficile trovare sul mercato un calciatore con: