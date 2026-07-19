La Francia ha concluso ufficialmente i suoi Mondiali 2026 e, contestualmente, la lunghissima era del Commissario Tecnico Didier Deschamps. I Bleus si sono dovuti accontentare del quarto posto nella competizione iridata, a causa della rocambolesca e pirotecnica sconfitta per 4-6 subita contro l'Inghilterra nella finale di consolazione. Una partita ricca di gol che ha visto scendere in campo dal primo minuto, e per l'intero match, i due unici rappresentanti del Milan nella spedizione francese: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot.

Rabiot a DAZN: "Prima le vacanze, poi parlerò con il Milan"

"Se sono pronto a tornare al Milan? Prima le vacanze, ovviamente, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso contro la Spagna — ha esordito l'ex juventino —. Sono stati giorni difficili a livello mentale, è stato complicato trovare la giusta concentrazione per questa partita. Si tratta di vacanze meritate: adesso bisogna riposare bene e tornare, spero, il più tardi possibile".

Il futuro rossonero e il contatto con Rúben Amorim

"Sì sì, ovviamente. Poi parleremo con il mister e con Mike (Maignan, n.d.r.). Ci sentiremo. Volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi con calma".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Proprio Rabiot, al termine del match, ha parlato ai microfoni di DAZN rompendo un silenzio rossonero che durava dall'inizio del torneo. Fino a questo momento, infatti, il centrocampista classe 1995 aveva categoricamente evitato l'argomento relativo al club per non sottrarre concentrazione ed energie mentali ai temi della sua Nazionale.Incalzato dall'intervistatore con una domanda diretta sul suo destino in rossonero ("Riparti dal Milan, comunque?"), Rabiot non si è nascosto e ha confermato la sua permanenza nel progetto tecnico:Nelle prossime settimane, dunque, l'agenda del centrocampista prevede importanti contatti telefonici sull'asse Milano-Parigi. Il giocatore si confronterà sia con, nuovo allenatore designato alla guida del Milan, sia con, il nome più accreditato per ereditare la panchina della Francia nel dopo-Deschamps.

A tal proposito, Rabiot ha voluto fare un'ultima precisazione sulle guide tecniche: "Non ho parlato ancora con nessuno, come dicevo prima. Sicuramente ci sentiremo con Amorim. Per Zidane non c'è ancora niente di ufficiale, non so se sarà lui il prossimo C.T.. Se sarei contento del suo arrivo? Ovviamente sì, ma per il resto ora ho solo una grande voglia di godermi le vacanze".