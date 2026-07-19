Dopo aver finalizzato due importanti innesti di spessore per la rosa rossonera — con l'acquisto dell'attaccante Gonçalo Ramos dal PSG e del difensore Mario Gila dalla Lazio, ai quali si aggiungerà presto il ritorno di Luka Modrić — in questa specifica fase del calciomercato estivo il Milan è interamente concentrato sul capitolo cessioni. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è trovare rapidamente acquirenti per tutti quegli elementi che non rientrano più nei piani tecnici del nuovo allenatore, Rúben Amorim.

Da Tomori a Musah: l'asse caldo con l'Inghilterra

I nomi più caldi in uscita rimangono quelli legati alla Premier League.è fortemente corteggiato da Coventry, Newcastle e West Ham, appena retrocesso in Championship (mentre sullo sfondo resiste l'offerta araba dell'Al-Hilal): il centrale inglese saluterà Milanello data la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2027 e la decisione comune di non rinnovare. Destinazione oltremanica ormai scritta anche per il centrocampista statunitense, finito

La lista dei partenti, tuttavia, è ancora molto lunga. La dirigenza cerca una sistemazione per Youssouf Fofana (richiesto in Francia, Inghilterra e soprattutto in Turchia dal Beşiktaş), per Filippo Terracciano (finito nei radar del Monza) e per Ruben Loftus-Cheek, che vanta estimatori in Premier League, tra cui il Coventry. Più complessa la situazione legata a Santiago Giménez: il Bebote è considerabile sul mercato, ma l'attuale infortunio frena sensibilmente le trattative con i club interessati.

Il caso Warren Bondo: escluso dal ritiro e prezzo fissato

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Nelle ultime ore è emerso un vero e proprio caso di mercato relativo a un calciatore che Rúben Amorim non ha neppure preso in considerazione per il raduno e il successivo ritiro estivo. Si tratta di, centrocampista francese classe 2003 che il Milan aveva prelevato nel mercato invernale del 2025 dal Monza per un investimento complessivo da 15,5 milioni di euro (10,5 di parte fissa più 5 di bonus).L'avventura in rossonero di Bondo non è mai decollata, come testimoniano i miseri 164 minuti di gioco spalmati su appena 5 presenze totali tra Serie A e Coppa Italia nel 2025. Nell'ultima stagione il ragazzo ha giocato in prestito alla Cremonese e, dopo la retrocessione dei grigiorossi in Serie B, è rientrato temporaneamente alla casa madre, dove gli è stato comunicato l'obbligo di trovarsi una nuova sistemazione.

Il futuro del centrocampista transalpino potrebbe svilupparsi sia in Italia sia all'estero. In questi giorni si sono mosse ufficialmente lo Stoccarda in Bundesliga e l'Udinese in Serie A. I friulani, in particolare, starebbero valutando l'acquisto per poi girare il calciatore di origini congolesi al Watford, in Championship. Il Milan, forte di un contratto con Bondo fino al 30 giugno 2029, chiede una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.