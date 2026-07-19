Dopo aver piazzato due importanti colpi in entrata all'avvio di questa sessione estiva di calciomercato — grazie agli innesti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio — per il Milan è giunto il momento di concentrarsi sul mercato in uscita prima di procedere con ulteriori acquisti. Secondo quanto riportato oggi in edicola da Tuttosport, uno dei principali indiziati a lasciare il club di Via Aldo Rossi è il centrocampista statunitense Yunus Musah.

Musah nel mirino della Premier League: asse caldo con il Leeds

Il calciatore classe 2002 è appena rientrato a Milano dopo un'esperienza in prestito all'Atalanta che non ha regalato gli effetti sperati. A Bergamo, Musah ha infatti racimolato soltanto 825 minuti di gioco distribuiti in 27 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, arricchite comunque da 2 gol e un assist. Sulle sue tracce si sono ora mossi concretamente due club di Premier League: ile l'

I rossoneri vantano canali di comunicazione privilegiati con i Whites, come testimoniato dal trasferimento di Noah Okafor nella passata stagione. Il Leeds, reduce dal sontuoso acquisto in Italia di Tarik Muharemović dal Sassuolo per ben 40 milioni di euro, intende fare sul serio anche per il centrocampista del Milan. I primi contatti esplorativi sono già stati avviati per imbastire un'operazione sulla base di 20 milioni di euro. Attenzione però anche all'Ipswich, guidato in panchina da Kieran McKenna, da sempre grande estimatore delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'ex Valencia.

I conti del Milan: le cifre della plusvalenza netta

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L'eventuale partenza del centrocampista statunitense garantirebbe una boccata d'ossigeno notevole per le finanze rossonere. Musah era sbarcato al Milan nell'estate 2023 a fronte di un investimento da 21,2 milioni di euro ed è attualmente legato alla società rossonera da un contratto valido per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2028.Ad oggi, il valore residuo a bilancio del cartellino di Musah si attesta a poco meno di 8,5 milioni di euro. Di conseguenza, formalizzando la sua cessione in Inghilterra alla cifra stimata di 20 milioni di euro, il Milan metterebbe a referto una