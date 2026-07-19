"Ricci non è tra i primissimi nomi di Amorim", occhio alla sorpresa di calciomercato per il Milan

Il punto sul mercato del Milan tra uscite e gerarchie di Amorim. Matteo Moretto svela il futuro di Samuele Ricci: ecco quanto vale e chi può partire
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Continua il mercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di altri giocatori per rinforzare la rosa di Ruben Amorim, ma in questo momento potrebbero essere le uscite a caratterizzare i movimenti dei rossoneri. In mediana, con il possibile rinnovo di Modric, ci potrebbero essere delle uscite, con Fofana e Loftus-Cheek pronti a essere ceduti sulla carta.
Il punto su Samuele RicciOcchio anche alla situazione di un altro mediano del Milan ovvero Samuele Ricci. Le ultime novità arrivano dal giornalista Matteo Moretto sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole:
"Occhio al futuro di Ricci perché è vero, è arrivato da poco meno di un anno, ha firmato un contratto fino al 2029. L'anno scorso ha giocato 34 partite, un gol e 4 assist, è stato comunque un calciatore importante in certe fasi della stagione per le dinamiche del Milan, però mi dicono che per tipo di caratteristiche, chiaramente dovrà essere valutato, qualora dovesse arrivare un'offerta interessante per lui il Milan la considererebbe".
Le gerarchie di Ruben AmorimMoretto spiega anche il motivo per cui potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato con le scelte di Amorim molto precise in merito:
"Per tipo di caratteristiche Amorim ha predisposto una gerarchia, almeno iniziale, e Ricci non è tra i primissimi nomi. Non è quindi escluso che Ricci possa lasciare il Milan durante quest'estate".
Il mediano classe 2001, per il sito Transfermarkt, vale circa 22 milioni di euro ed è un giocatore italiano, quindi molto utile per le liste rossonere. Per questo servirà, nel caso, un'offerta molto importante per vederlo andare via dal Milan durante l'estate.
La situazione a centrocampoAl momento Rabiot è un titolare inamovibile di uno dei due ruoli davanti alla difesa nel 3-4-2-1 di Amorim. Al suo fianco c'è tanta concorrenza:
- Modric (che potrebbe restare),
- Jashari,
- Fofana,
- Loftus-Cheek,
- Comotto e
- lo stesso Ricci.
Le scelte finali arriveranno dalle decisioni dello stesso Amorim.
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