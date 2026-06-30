Uno dei temi di mercato più caldi in casa Milan resta il futuro di Adrien Rabiot. A seguito della mancata qualificazione in Champions League e il conseguente esonero di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese non è più così certo di restare in rossonero anche la prossima stagione. Il tecnico toscano ha da poco firmato con il Napoli e il giocatore starebbe valutando di seguirlo in Campania. Intervenuto ai margini della cerimonia di inaugurazione della sessione estiva di calciomercato al 'Grand Hotel' di Rimini il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna ha affrontato apertamente questo tema.

I numeri di Rabiot al Milan

Le parole di Rabiot al termine di Norvegia-Francia

è stato uno dei protagonisti delnella stagione appena terminata. Il francese ha chiuso concomplessive, per un totale di 2820 minuti in campo. Il suo contributo è stato fondamentale per permettere ai rossoneri di insidiare l'fino alla 29ª giornata. Quando il rendimento di Rabiot è calato, il club rossonero è crollato, mancando clamorosamente la qualificazione inall'ultima giornata di campionato.Intercettato in zona mista al termine diha parlato per la prima volta del suo

"Ora penso al Mondiale, poi vediamo", ha detto il centrocampista francese ai microfoni di 'SportMediaset'. Una dichiarazione che non chiarisce i dubbi sul suo futuro, ma che conferma le voci di una permanenza al Milan tutt'altro che scontata

Calciomercato, Rabiot al Napoli? Manna fa chiarezza

"No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno? Siamo a posto così”.

Il direttore sportivo degli azzurriha smentito categoricamente le voci sul presunto interesse delperQueste le sue dichiarazioni riportate da 'Sportitalia'.

Non sappiamo se Manna sia stato onesto o se si tratti di un bluff, ma quello che è certo è che il Milan può contare sul contratto fino al 2028 per trattenere il centrocampista francese. In questo senso, le recenti telefonate di Ruben Amorim potrebbero fare la differenza.