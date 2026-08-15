Le pagelle di Manchester United-Milan, ultima amichevole in vista della stagione 2026-27 che si è disputata alla Tarczyński Arena di Breslavia. I voti

Emiliano Guadagnoli
- Milano
La probabile formazione di Torino-Milan di domenica 23 agosto 2026: Adrien Rabiot nel tridente, Samuel Chukwueze titolare?

Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

LA PARTITA

Manchester United-Milan 2-4, il commento della partita

Primo tempo che parte male per i rossoneri con il gol lampo di Maguire sul doppio errore di Musah. Poi però il Milan sale in cattedra con un gran gioco, sia in fase di non possesso sia nella gestione del pallone. Il gol del pareggio arriva su un recupero alto di Jashari, filtrante per Ramos che trova benissimo Chukwueze. Bene anche Torriani che para un rigore (inesistente) a Bruno Fernandes. Secondo tempo che parte con l'orrore difensivo di Terracciano, ma dove poi il Milan domina con un Ramos e un Chuwkueze brillanti. Ecco le pagelle di PianetaMilan.
Pagelle Manchester United-Milan 2-4: Ramos e Chukwueze devastanti. Ecco il gioco di Amorim!

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