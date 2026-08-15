Manchester United-Milan 2-4: risultato, tabellino e marcatori dell'amichevole

Il tabellino completo di Manchester United-Milan, amichevole disputatasi alla Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia per i rossoneri di Rúben Amorim
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Amichevole Manchester United-Milan 2-4, il tabellinoOttimo Milan nel complesso nei primi 45 minuti di gioco: squadra che pressa benissimo, controlla il possesso palla e fraseggia in avanti. Due errori quelli di Terracciano (che porta al rigore parato da Torriani) e di Musah che perde palla subito e d'angolo successivo nasce il gol di Maguire, marcato sempre da Musah. Il gol del Milan arriva sull'ottimo pressing di Jashari con assist di Ramos per Chukwueze. Tanti miglioramenti di manovra per i rossoneri di Amorim. Secondo tempo ottimo dei rossoneri che continuano a dominare il gioco e chiudono con un 2-4 con Ramos e Chukwueze sugli scudi.
MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4
Marcatori: Maguire (MU), Chukwueze (M), Dorgu (MU), Cissè (M), Ramos (M), Loftus-Cheek (M).
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; A. Santos, Tielemans; Diallo, Fernandes, Dorgu; Cunha. A disp.: Heath, Mee; Amass, Dalot, Martínez, Yoro; Collyer, J, Fletcher, T. Fletcher, Mainoo; Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. All.: Carrick.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Bartesaghi, Diawara, Gila, Vladimirov; Comotto, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Camarda. All.: Amorim.
Arbitro: Szymon Marciniak.
Ammoniti: Estupiñan (M), Dorgu (MU).
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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