Milan, guarda Leão: gli chiedono di firmare una maglia del Galatasaray e reagisce così

Il caso di calciomercato legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un capitolo clamoroso che sconfina nei canali social. A soli 17 giorni dalla chiusura della sessione estiva, l'attaccante rossonero si trova ancora in rossonero nonostante avesse manifestato già a maggio la volontà di trasferirsi in Premier League o nella Liga spagnola. Secondo quanto rivelato nell'edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi avrebbe aperto per la prima volta a un ribasso del cartellino del portoghese, scendendo da una valutazione di 50-60 milioni a una base di 40-45 milioni di euro per assecondare la volontà del nuovo allenatore Rúben Amorim, il quale considera il numero 10 un elemento tatticamente e caratterialmente non idoneo al suo spogliatoio.

Calciomercato Milan: i motivi della bocciatura tattica di Amorim

Spostamento del raggio d'azione : il tecnico pretende interpreti abili a muoversi per vie centrali, nello stretto e nei cosiddetti "mezzi spazi";

: il tecnico pretende interpreti abili a muoversi per vie centrali, nello stretto e nei cosiddetti "mezzi spazi"; I limiti di Leão: l'attaccante portoghese preferisce invece mantenere la linea laterale come propria comfort zone, partendo da posizione molto defilata per puntare l'uomo in velocità.

L'accusa 'da spogliatoio': "Leão fattore di negatività"

«A convincere la guida rossonera sono state, piuttosto, le dinamiche interne all’ambiente e allo spogliatoio. Leão, volente o nolente, viene visto come un fattore di negatività, specialmente dopo essersi “auto-messo” sul mercato».

Le motivazioni della rottura tra la guida tecnica lusitana e il fuoriclasse di Almada affondano le radici nel nuovo scacchiere tattico del Diavolo. Amorim adotta un rigidonel quale ai trequartisti viene richiesto un lavoro specifico:Accanto ai dubbi di natura puramente tattica, la 'rosea' ha sganciato una vera e propria bomba legata ai comportamenti del calciatore all'interno del centro sportivo rossonero. Secondo il quotidiano, l'allenatore si sarebbe convinto a dare il benservito al giocatore a causa dell'impatto sul gruppo:

Per l'organo di stampa nazionale, l'ex Lille eserciterebbe ormai un'influenza nociva sui compagni di squadra, trasformandosi in un elemento da allontanare non appena si presenterà l'offerta giusta.

La durissima replica social di Rafael Leão su X

Le pesantissime indiscrezioni sul suo conto non sono affatto passate inosservate agli occhi del diretto interessato. Il trafiletto di Gazzetta è stato ripreso e condiviso a livello globale dalla nota paginasulla piattaforma social

Sotto al post in questione è arrivata la smentita immediata e piccata dello stesso Leão, che ha voluto smontare pubblicamente la ricostruzione dei media italiani:

«Forse voi lo siete [un fattore di negatività, n.d.r.], perché state mentendo»

Il commento, accompagnato dall'emoji di una tripla, sonora risata, certifica la totale intenzione del giocatore di respingere le accuse di cattiva condotta o di presunti problemi comportamentali nei confronti del nuovo corso guidato da Rúben Amorim.