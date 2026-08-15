Il piano di calciomercato del Milan per gli ultimi 17 giorni della sessione estiva non si limiterà alle sole uscite. Nel summit andato in scena giovedì nel centro sportivo di Milanello, il proprietario Gerry Cardinale ha garantito all'allenatore Rúben Amorim che la squadra verrà adeguatamente rinforzata. Il tecnico lusitano ha richiesto l'innesto di 5-6 nuovi elementi: secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, la dirigenza rossonera garantirà la certezza di almeno 2-3 acquisti mirati (un difensore destro, un esterno a tutta fascia e un trequartista), che potrebbero diventare due innesti offensivi nel caso in cui, oltre a Christopher Nkunku, dovesse concretizzarsi anche la cessione di Rafael Leão.

Calciomercato Milan: i petali per la difesa e le corsie esterne

La difesa : per la retroguardia è tornato fortemente in auge il nome di Tiago Gabriel , promettente centrale classe 2004 di proprietà del Lecce e assistito dal potente agente Jorge Mendes ;

: per la retroguardia è tornato fortemente in auge il nome di , promettente centrale classe 2004 di proprietà del e assistito dal potente agente ; Le fasce: per il ruolo di esterno a tutta fascia i radar sono accesi su due profili ben distinti. Se il Milan deciderà di investire sulla corsia destra, l'obiettivo principale è il brasiliano Dodô (classe 1998) della Fiorentina. Qualora si optasse per un rinforzo sul versante mancino, la scelta ricadrebbe sul portoghese Nuno Tavares (classe 2000) della Lazio.

Intrecci sulla trequarti: l'ipotesi Soulé e la suggestione Bruno Fernandes

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Darío Osorio , stellina in forza al Midtjylland;

, stellina in forza al Midtjylland; Saïd El Mala , giovane talento di proprietà del Colonia;

, giovane talento di proprietà del Colonia; Brahim Díaz , per il quale si tratterebbe di un clamoroso ritorno dal Real Madrid;

, per il quale si tratterebbe di un clamoroso ritorno dal Real Madrid; Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, operazione che tuttavia presenta costi proibitivi sia per il valore del cartellino che per l'ingaggio percepito in Premier League.

La dirigenza rossonera si è già messa al lavoro per individuare i profili idonei alla filosofia tattica del nuovo allenatore, muovendosi su più tavoli in Serie A:I movimenti più caldi si registrano sulla linea dei trequartisti, dove la società cerca qualità e imprevedibilità. Tra suggestioni internazionali e trattative imbastite, la situazione è in continua evoluzione. Nelle ultime ore si valuta la fattibilità di uno, mentre è arrivato il secco 'no' da parte dell'alla proposta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro per il talentoSullo sfondo restano vive altre quattro piste monitorate dagli uomini di mercato del Diavolo: