Una clamorosa indiscrezione di calciomercato lanciata dalla BBC scuote l'ambiente di Milanello: l'esperto giornalista Simon Stone ha rivelato il forte interesse del Milan, della Juventus e del Galatasaray per Bruno Fernandes, capitano e trequartista del Manchester United. Il fantasista portoghese, legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per un'ulteriore stagione, si trova in una fase di stallo contrattuale a Old Trafford. A infiammare la trattativa per la dirigenza rossonera guidata da RedBird e dal tecnico Rúben Amorim è l'esistenza di una clausola risolutoria da 57 milioni di sterline valida esclusivamente per i club stranieri.

La bomba dall'Inghilterra: Simon Stone rivela lo stallo contrattuale

La chiave dell'affare: come funziona la clausola da 57 milioni di sterline

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il retroscena Al-Hilal e la reale volontà di Bruno Fernandes