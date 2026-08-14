Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Mike Maignan rompe il silenzio e lo fa in una maniera tutt'altro che banale. Dopo le numerose critiche per la mancata presenza alla basilica di Sant'Ambrogio per i funerali di Franco Baresi e, soprattutto, per i giorni di vacanza extra chiesti alla società, il portiere del Milan è tornato a farsi sentire sui social.

Caso Maignan: cosa è successo

Milan, il post pubblicato da Maignan su Instagram

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"RESET. Corriamo montagne di rischi, ma in cima che male che sentiamo. VIVO".

hanno concordato con la società diQuattro giorni di riposo extra per i due nazionali francesi, che hanno concluso la propria spedizione al Mondiale 2026 lo scorso 18 luglio. Una vicenda che, secondo 'Sky Sport', potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato Nell'ultimo post pubblicato sul proprio account Instagram,ha mandato una chi lo ha criticato nel corso degli ultimi giorni. Il portiere del Milan ha condiviso una carrellata di immagini della sua vacanza a Bora Bora, in Polinesia Francese, accompagnate da una descrizione tratta dalla canzone 'Rich Porter' del rapper francese

Al momento, queste sono le uniche foto sull'account del portiere rossonero, che ha eliminato tutti gli altri contenuti. A far discutere, però, è stata soprattutto la penultima slide del post Instagram di Maignan.

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ha voluto lasciare un messaggio neanche troppo velato nella penultima slide della carrellata. Il portiere francese ha deciso di inserire una vignetta che raffigura: una celebre parabola orientale che spiega come siaUna risposta ai tifosi delche hanno polemizzato per il suo comportamento negli ultimi giorni.