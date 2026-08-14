Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, torna a far sentire la propria voce su Instagram dopo le critiche per il prolungamento delle vacanze
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Mike Maignan rompe il silenzio e lo fa in una maniera tutt'altro che banale. Dopo le numerose critiche per la mancata presenza alla basilica di Sant'Ambrogio per i funerali di Franco Baresi e, soprattutto, per i giorni di vacanza extra chiesti alla società, il portiere del Milan è tornato a farsi sentire sui social.
Caso Maignan: cosa è successoMaignan e Rabiot hanno concordato con la società di posticipare il rientro a Milanello dal 12 al 16 agosto. Quattro giorni di riposo extra per i due nazionali francesi, che hanno concluso la propria spedizione al Mondiale 2026 lo scorso 18 luglio. Una vicenda che, secondo 'Sky Sport', potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato.
Milan, il post pubblicato da Maignan su InstagramNell'ultimo post pubblicato sul proprio account Instagram, Maignan ha mandato un messaggio chiaro a chi lo ha criticato nel corso degli ultimi giorni. Il portiere del Milan ha condiviso una carrellata di immagini della sua vacanza a Bora Bora, in Polinesia Francese, accompagnate da una descrizione tratta dalla canzone 'Rich Porter' del rapper francese Ninho:
Caricamento post Instagram...
"RESET. Corriamo montagne di rischi, ma in cima che male che sentiamo. VIVO".
Al momento, queste sono le uniche foto sull'account del portiere rossonero, che ha eliminato tutti gli altri contenuti. A far discutere, però, è stata soprattutto la penultima slide del post Instagram di Maignan.
La storia di Nasreddin Hodja e il suo asinoMaignan ha voluto lasciare un messaggio neanche troppo velato nella penultima slide della carrellata. Il portiere francese ha deciso di inserire una vignetta che raffigura 'La storiadi Nasreddin Hodja e il suo asino': una celebre parabola orientale che spiega come sia impossibile accontentare tutti. Una risposta ai tifosi del Milan che hanno polemizzato per il suo comportamento negli ultimi giorni.
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