Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al futuro di Mike Maignan, ma le ultime notizie spengono sul nascere le sirene della Saudi Pro League. Dopo le indiscrezioni lanciate da La Gazzetta dello Sport in merito a un forte interessamento dell'Al-Nassr per il portiere e leader rossonero, sono arrivate le secche smentite dei principali esperti internazionali di mercato. Il club arabo guidato in panchina da Ange Postecoglou non starebbe affatto stringendo i tempi per il fuoriclasse francese, blindatissimo dalla proprietà di Gerry Cardinale.

Il retroscena sul presunto malumore e la pista Al-Nassr

Arriva la smentita: Fabrizio Romano e Nicolò Schira bloccano tutto

La voce di un possibile addio del classe 1995 era stata alimentata da un presunto mal di pancia del calciatore. Secondo la ricostruzione della, Maignan aveva firmato il rinnovo contrattuale lo scorso gennaio convinto di proseguire il percorso tecnico tracciato dae dal preparatore dei portieri. Il successivo ribaltone societario e l'avvento del nuovo allenatoreavrebbero creato una fase di iniziale smarrimento, spingendo i media ad accostare il francese all'Al-Nassr come sostituto del brasiliano Bento.A fare totale chiarezza sulla situazione ci ha pensato in mattinata il giornalista. L'esperto di mercato ha categoricamente escluso che la società di Riyadh stia cercando un nuovo estremo difensore in questa sessione estiva,

A blindare definitivamente la permanenza di "Magic Mike" a Milano è intervenuto anche il giornalista Nicolò Schira. Attraverso un post perentorio pubblicato sul proprio profilo ufficiale del social network X, l'esperto ha confermato la linea societaria di Via Aldo Rossi:

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«Nonostante le indiscrezioni, non ci sono dialoghi in corso tra l'Al-Nassr e il portiere del Milan, Mike Maignan. Il suo contratto con il Milan, da 7 milioni di euro all'anno, scadrà nel 2031 e i rossoneri non stanno pianificando di venderlo».

I piani del Milan: Maignan resta il pilastro di Rúben Amorim

La posizione del Milan resta dunque granitica e priva di crepe. La scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2031 e il super ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione mettono al riparo il club da qualsiasi tentativo di sciacallaggio di mercato. Maignan è atteso anei prossimi giorni per mettersi a completa disposizione del nuovo staff tecnico e iniziare la preparazione in vista dell'esordio stagionale contro il Torino.