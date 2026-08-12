Il Milan apre ad una nuova formula per il trasferimento di Santiago Gimenez al Porto: le ultime novità dal Portogallo
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La trattativa tra Milan e Porto per Santiago Gimenez sta entrando sempre più nel vivo: tra le parti si registrano contatti costanti per raggiungere un accordo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a rivedere le proprie condizioni per evitare di allungare eccessivamente i tempi.
La stima di FarioliTra i principali estimatori di Gimenez c'è Francesco Farioli. Il tecnico del Porto apprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia del Milan nella stagione 2026/2027, infatti, il messicano aveva realizzato 93 reti in 229 partite ufficiali.
Il Milan apre al prestito per la cessione di Gimenez al PortoLa cessione di Gimenez al Porto, secondo i media portoghesi, non sarà a titolo definitivo. Stando a quanto riportato dal quotidiano lusitano 'O Jogo', il Milan avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro per il trasferimento del centravanti messicano. L'indiscrezione trova conferma anche nelle parole di Matteo Moretto dei giorni scorsi. Una formula che permetterebbe al club rossonero di liberarsi con maggiore facilità del 'Bebote', ma che creerebbe anche la possibilità concreta di ritrovarselo in casa la prossima estate.
Milan, chi sostituirà GimenezStando a quanto filtra da Casa Milan, dal mercato non è previsto l'arrivo di un sostituto di Gimenez. Ruben Amorim, infatti, ha ribadito la piena fiducia in Francesco Camarda, che sarà a tutti gli effetti il vice-Gonçalo Ramos. Il terzo slot del club rossonero per il ruolo di centravanti, invece, sarà Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, prelevato dal Partizan Belgrado per 3,5 milioni di euro.
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