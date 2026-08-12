Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

La trattativa tra Milan e Porto per Santiago Gimenez sta entrando sempre più nel vivo: tra le parti si registrano contatti costanti per raggiungere un accordo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a rivedere le proprie condizioni per evitare di allungare eccessivamente i tempi.

La stima di Farioli

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