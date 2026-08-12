Il futuro di Rafael Leão infiamma il calciomercato estivo del Milan. L'attaccante portoghese, classe 1999, dopo aver manifestato nei mesi scorsi la volontà di chiudere il suo storico ciclo in rossonero (impreziosito da 291 presenze, 80 gol, 65 assist, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), si trova al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Tramontate le piste che portavano a Premier League e Liga per mancanza di offerte concrete, il braccio di ferro per il suo cartellino si è concentrato sull'asse Milano-Istanbul, sponda Galatasaray, mentre il giocatore resta a disposizione del tecnico Rúben Amorim.

Le cifre del 'no': la distanza tra Milan e Galatasaray

Richiesta del Milan : una base fissa non inferiore ai 50-60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

: una base fissa non inferiore ai 50-60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Offerta del Galatasaray : una proposta da 35 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, strutturata su formule di pagamento non gradite ai rossoneri.

: una proposta da 35 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, strutturata su formule di pagamento non gradite ai rossoneri. Proposta di ingaggio al giocatore: una bozza di contratto da 12-13 milioni di euro a stagione, che tuttavia non ha minimamente scaldato il numero 10 milanista, restio a trasferirsi nella Süper Lig turca.

Il duro sfogo di Leão su Instagram e il ruolo dei procuratori

«Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi».

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Amorim vede la conferma: le percentuali di permanenza al Milan

Il club turco, dopo il dietrofront dei rivali del Fenerbahçe che hanno virato su Romelu Lukaku del Napoli, sta tentando il colpaccio di mercato, scontrandosi tuttavia con le rigide pretese economiche di Via Aldo Rossi. Le distanze tra le parti restano siderali:A fare chiarezza nel momento più caotico delle trattative ci ha pensato lo stesso asso portoghese. Attraversoha voluto smentire categoricamente le voci di un'intromissione di noti intermediari di mercato, come, da tempo attivi sul fronte turco:Il messaggio social del portoghese suona come una brusca frenata ai desideri di mercato del. Sebbene non sia escluso un nuovo assalto disperato da parte dei turchi nella seconda metà di agosto, il tempo gioca a favore del club rossonero. Con il passare dei giorni aumentano sensibilmente le probabilità che il fuoriclasse lusitano rimanga a Milano, integrandosi definitivamente nei sistemi tattici del connazionaleper la stagione alle porte.