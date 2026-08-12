L'asse di calciomercato tra Milano e Bergamo potrebbe infiammarsi improvvisamente nelle ultime tre settimane di trattative estive: il Milan ha messo concretamente nel mirino Nicola Zalewski, esterno polacco classe 2002 di proprietà dell'Atalanta, individuato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi come il rinforzo ideale per la corsia di sinistra nel modulo 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim. La clamorosa indiscrezione, lanciata dal giornalista Marco Ramiccia per il portale milanvibes.it, trova sponda nelle radicali mutazioni tattiche in casa orobica, dove l'avvento del nuovo allenatore Maurizio Sarri sulla panchina della Dea ha progressivamente spinto ai margini del progetto l'ex calciatore della Roma, accendendo l'interesse di mercato del club rossonero in vista dell'imminente campionato di Serie A.

L'Atalanta ha ufficialmente aperto alla possibilità di una cessione a titolo definitivo del laterale polacco. Sbarcato a Bergamo nell'agosto del 2025 per ben 17 milioni di euro, Zalewski non è infatti ritenuto un profilo idoneo per l'identità calcistica di Maurizio Sarri, intenzionato ad abbandonare definitivamente la difesa a tre per impostare una linea a quattro. In questo nuovo scacchiere, l'esterno della Nazionale polacca – che vanta già 36 presenze e 4 reti con la maglia della propria selezione – rischia di trovare pochissimo spazio o di essere snaturato in ruoli non suoi, motivo per cui gli agenti si stanno muovendo per valutare le varie manifestazioni d'interesse ricevute.

Le cifre dell'affare e la concorrenza internazionale per la fascia sinistra

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Il Milan monitora la situazione con estrema attenzione, considerando il classe 2002 una ghiotta opportunità di calciomercato per aggiungere freschezza, gamba e qualità tecnica tanto sulla corsia di destra, quanto su quella di sinistra, specialmente in caso di uscite in quel reparto all'interno dell'organico di Amorim. Legato al club bergamasco da un lungo contratto valido fino al 30 giugno 2029, Zalewski viene valutato dai portali specializzati come Transfermarkt intorno aidi euro. Una cifra importante, ma sulla quale i due club potrebbero impostare una trattativa basata su una parte fissa e una serie di bonus legati ai risultati.I rossoneri dovranno tuttavia muoversi con rapidità per anticipare la folta concorrenza. Le prestazioni e l'eclettismo tattico del laterale nativo di Tivoli, cresciuto nella Roma ma Nazionale della Polonia hanno attirato le attenzioni di diversi club di prima fascia sia in Italia che all'estero, pronti ad approfittare della sua imminente uscita dal progetto tecnico orobico.tra il proprietario di RedBird Gerry Cardinale e mister Amorim servirà anche a questo: stabilire se affondare il colpo per Zalewski e regalare al Diavolo un nuovo padrone per la fascia sinistra.