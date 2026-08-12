Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una complessa operazione in uscita che guarda alla Primeira Liga: il club rossonero, guidato dall'allenatore Rubén Amorim, è in trattativa serrata con il Porto per la cessione dell'attaccante messicano Santiago Giménez. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, le diplomazie sono al lavoro attraverso agenti e intermediari per trovare la quadra definitiva sulla formula del trasferimento del classe 2001, ormai formalmente fuori dal progetto tecnico milanista.

Le cifre dell'affare e la distanza sulla formula tra Milan e Porto

Il nodo principale della trattativa risiede nella natura del riscatto del cartellino del "Bebote". Ilha manifestato la chiara intenzione di prelevare il giocatore sulla base di un prestito con semplice diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Di contro, la dirigenza delspinge per l'inserimento di un obbligo di riscatto condizionato, valutando l'attaccante tra i 20 e i 25 milioni di euro complessivi al fine di tutelare il valore residuo a bilancio ed evitare una minusvalenza.

Da parte del calciatore è già arrivato il totale benestare al trasferimento: Santiago Giménez ha avuto un colloquio telefonico diretto con il tecnico degli Azuis e Brancos, l'italiano Francesco Farioli, fresco vincitore del campionato portoghese, il quale ne apprezza enormemente le caratteristiche fisiche e balistiche a dispetto della complessa parentesi vissuta in Italia.

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I numeri della crisi in rossonero: i 18 mesi di Giménez a Milano

Presenze totali: 37 partite ufficiali tra campionato e coppe.

37 partite ufficiali tra campionato e coppe. Reti segnate: 7 gol complessivi.

7 gol complessivi. Assist forniti: 6 passaggi chiave vincenti.

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L'accelerazione definitiva dell'affare sull'asse Milano-Oporto potrebbe essere legata a un terzo club italiano. Il club portoghese sta infatti definendo la cessione del giovane talentoalla; l'eventuale liquidità incassata dai lusitani per la partenza dell'esterno offensivo verrebbe immediatamente reinvestita per soddisfare le pretese economiche di via Aldo Rossi per il centravanti messicano, sbloccando così l'impasse burocratica sulla formula.Arrivato a Milano nel febbraio 2025 per un investimento complessivo di 33,2 milioni di euro (bonus inclusi) proveniente dal, l'impatto dicon laè rimasto al di sotto delle aspettative generali. Il bilancio complessivo recita:A pesare sul rendimento dell'ultima stagione è stato anche un grave infortunio alla caviglia che lo ha costretto a uno stop forzato di quasi quattro mesi, unito a una prolungata astinenza da gol nei match di campionato. Il trasferimento all'Estádio do Dragão rappresenta la grande opportunità per ritrovare i numeri realizzativi espressi in Eredivisie, dove si era affermato come uno dei profili offensivi più prolifici d'Europa.