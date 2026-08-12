Il rientro posticipato a Milanello dei nazionali francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot dalle vacanze post-Mondiali ha acceso il dibattito mediatico intorno al Milan. I due pilastri della Francia dell'ormai ex Commissario Tecnico Didier Deschamps avrebbero dovuto riaggregarsi al gruppo nella giornata odierna; tuttavia, d'accordo con il club rossonero e l'allenatore Rúben Amorim, i due transalpini si presenteranno in Italia soltanto domenica 16 agosto, a una settimana esatta dal debutto ufficiale in Serie A contro il Torino.

La scelta di Rúben Amorim e la linea di Casa Milan

Il supplemento di ferie concesso al portiere e al centrocampista è stato pienamente avallato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. La linea societaria che filtra daè mossa da una chiara logica gestionale e psicologica.sono considerati leader indiscussi dello spogliatoio e professionisti esemplari.

I due calciatori sono reduci da una spedizione mondiale logorante sotto il profilo energetico e mentale, culminata con l'amaro quarto posto negli Stati Uniti, Canada e Messico. Una delusione internazionale che si è andata a sommare alla mancata qualificazione in Champions League con la maglia del Milan nella passata stagione. Lo stacco extra permetterà ai due francesi di smaltire le scorie mentali e ritrovare la giusta brillantezza, considerando anche che la squadra sarà impegnata in Polonia per l'amichevole contro il Manchester United, match a cui i due transalpini non avrebbero comunque preso parte.

I precedenti e il confronto con gli altri club europei

Rayan Cherki (Manchester City) : rientro programmato nella giornata odierna.

: rientro programmato nella giornata odierna. Dayot Upamecano e Michael Olise (Bayern Monaco): attesi in Baviera solo nel weekend, saltando la finale di Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund.

Il precedente interno: il supplemento di vacanza per Luka Modrić

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Il presunto "caso" sollevato da alcune testate giornalistiche si scontra con la realtà dei fatti e con la gestione dei nazionali in tutta Europa. Se è vero che i vari Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé e Maghnes Akliouche (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal) e Marcus Thuram (Inter) sono già agli ordini dei rispettivi tecnici, molti altri big beneficiano più o meno dello stesso trattamento dei milanisti:La stessa flessibilità era stata applicata dal Milan soltanto pochi giorni fa, senza sollevare alcuna polemica mediatica. Il centrocampista croatoavrebbe dovuto raggiungere il ritiro rossonero a Perth, in Australia, il 29 luglio, ma ha ottenuto il via libera per aggregarsi al gruppo solo il 2 agosto.Maignan e Rabiot hanno semplicemente usufruito dello stesso metro di giudizio. Al loro rientro a Milanello, lo staff atletico divaluterà i test fisici prima della trasferta di Torino, tenendo conto che entrambi i calciatori hanno seguito una tabella di allenamento personalizzata durante le vacanze.