I due francesi attesi a Milanello il 16 agosto dopo le fatiche del Mondiale. C'è il via libera di Rúben Amorim: il precedente con Luka Modrić cancella i dubbi
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il rientro posticipato a Milanello dei nazionali francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot dalle vacanze post-Mondiali ha acceso il dibattito mediatico intorno al Milan. I due pilastri della Francia dell'ormai ex Commissario Tecnico Didier Deschamps avrebbero dovuto riaggregarsi al gruppo nella giornata odierna; tuttavia, d'accordo con il club rossonero e l'allenatore Rúben Amorim, i due transalpini si presenteranno in Italia soltanto domenica 16 agosto, a una settimana esatta dal debutto ufficiale in Serie A contro il Torino.
La scelta di Rúben Amorim e la linea di Casa MilanIl supplemento di ferie concesso al portiere e al centrocampista è stato pienamente avallato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. La linea societaria che filtra da Casa Milan è mossa da una chiara logica gestionale e psicologica. Mike Maignan e Adrien Rabiot sono considerati leader indiscussi dello spogliatoio e professionisti esemplari.
I due calciatori sono reduci da una spedizione mondiale logorante sotto il profilo energetico e mentale, culminata con l'amaro quarto posto negli Stati Uniti, Canada e Messico. Una delusione internazionale che si è andata a sommare alla mancata qualificazione in Champions League con la maglia del Milan nella passata stagione. Lo stacco extra permetterà ai due francesi di smaltire le scorie mentali e ritrovare la giusta brillantezza, considerando anche che la squadra sarà impegnata in Polonia per l'amichevole contro il Manchester United, match a cui i due transalpini non avrebbero comunque preso parte.
I precedenti e il confronto con gli altri club europeiIl presunto "caso" sollevato da alcune testate giornalistiche si scontra con la realtà dei fatti e con la gestione dei nazionali in tutta Europa. Se è vero che i vari Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé e Maghnes Akliouche (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal) e Marcus Thuram (Inter) sono già agli ordini dei rispettivi tecnici, molti altri big beneficiano più o meno dello stesso trattamento dei milanisti:
- Rayan Cherki (Manchester City): rientro programmato nella giornata odierna.
- Dayot Upamecano e Michael Olise (Bayern Monaco): attesi in Baviera solo nel weekend, saltando la finale di Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund.
Il precedente interno: il supplemento di vacanza per Luka ModrićLa stessa flessibilità era stata applicata dal Milan soltanto pochi giorni fa, senza sollevare alcuna polemica mediatica. Il centrocampista croato Luka Modrić avrebbe dovuto raggiungere il ritiro rossonero a Perth, in Australia, il 29 luglio, ma ha ottenuto il via libera per aggregarsi al gruppo solo il 2 agosto.
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