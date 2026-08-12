La corsa contro il tempo per la costruzione del nuovo stadio di Milano si intreccia inevitabilmente con l'organizzazione dei campionati Euro 2032, assegnati congiuntamente a Italia e Turchia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la città di Milano rischia concretamente l'esclusione dalle cinque sedi italiane ufficiali: l'attuale stadio Giuseppe Meazza di San Siro non soddisfa infatti totalmente i rigidi parametri strutturali imposti dalla UEFA. L'unica salvezza per il capoluogo lombardo risiede nel progetto congiunto del nuovo stadio che Milan e Inter intendono realizzare a ritmo serrato.

La roadmap del nuovo stadio: le date del cronoprogramma

Ottobre 2026 : chiusura definitiva della fase amministrativa, approvazione del progetto finale in Comune e definizione della copertura finanziaria.

: chiusura definitiva della fase amministrativa, approvazione del progetto finale in Comune e definizione della copertura finanziaria. Marzo 2027 : apertura ufficiale dei cantieri e inizio dei lavori di costruzione nell'area di San Siro.

: apertura ufficiale dei cantieri e inizio dei lavori di costruzione nell'area di San Siro. Estate 2031: inaugurazione del nuovo impianto e consegna formale alle due società.

La dirigenza rossonera e quella nerazzurra hanno definito un piano d'azione dettagliato per consegnare l'impianto "chiavi in mano" un anno prima del torneo continentale. Nonostante l'inevitabile spettro di ricorsi burocratici e comitati di quartiere, i due club procedono compatti. Il cronoprogramma ufficiale prevede tre tappe fondamentali:

Questo margine temporale strettissimo non ammette alcun tipo di ritardo. Inaugurare la struttura nel 2031 permetterebbe a Milan e Inter di testare la macchina organizzativa del nuovo stadio di Milano - in Italia e in Europa - per un'intera stagione sportiva prima di presentarla ufficialmente al pubblico internazionale durante la kermesse europea del 2032.

La scadenza della F.I.G.C. e il nodo San Siro

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Mentre i club lavorano sui progetti finanziari, la diplomazia politica si muove all'interno degli uffici federali. Entro la scadenza tassativa del 1° ottobre, la(Federazione Italiana Giuoco Calcio) dovrà presentare allala lista ufficiale delle cinque città ospitanti italiane.Inserire Milano con l'attuale impianto diè un'opzione impraticabile per via dei mancati standard di ospitalità, sicurezza e aree hospitality richiesti oggi per i grandi eventi internazionali. Al contrario, la garanzia politica di un nuovo stadio ultra-moderno rappresenterebbe per la federazione e per i club un volano economico e commerciale insostituibile, capace di blindare la candidatura di Milano e generare ricavi commerciali senza precedenti nel calcio italiano.