Esplode il caso legato a Mike Maignan in casa Milan. Nonostante il rinnovo di contratto firmato lo scorso inverno fino al 30 giugno 2031, il portiere e leader del club rossonero sta attraversando un profondo periodo di crisi e isolamento mediatico. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il malumore dell'estremo difensore della Francia rischia di trasformarsi in una delicata grana di calciomercato per la dirigenza di Via Aldo Rossi, proprio a ridosso del rientro a Milanello agli ordini del nuovo allenatore Rúben Amorim.

Dalla cura Allegri al silenzio stampa: i nodi del portiere

L'avventura milanista di "Magic Mike" aveva vissuto una svolta positiva nel corso della stagione 2025-2026: grazie al lavoro quotidiano con il tecnicoe il preparatore dei portieri, il francese era tornato a esprimersi su livelli d'eccellenza mondiale. Prestazioni che lo avevano convinto a legarsi a vita al club con un super ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi).

La drastica rottura psicologica è avvenuta con il fallimento degli obiettivi stagionali e la dolorosa mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Da quel momento, i segnali di rottura lanciati dal portiere si sono fatti evidenti:

Silenzio ai Mondiali : durante la spedizione iridata con la Francia, ha vietato tassativamente ai giornalisti di fargli domande sul Milan.

: durante la spedizione iridata con la Francia, ha vietato tassativamente ai giornalisti di fargli domande sul Milan. Tabula rasa sui social: sul suo profilo ufficiale Instagram, il portiere ha rimosso o archiviato tutte le immagini, comprese quelle storiche in maglia rossonera.

Le sirene della Saudi Pro League: l'ombra dell'Al-Nassr

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Dafiltra una linea di prudente fermezza: la società non ha ricevuto comunicazioni ufficiali di addio né da Maignan né dal connazionale, ritenuto parimenti fondamentale per il nuovo ciclo sportivo. Tuttavia, l'insoddisfazione del portiere ha inevitabilmente attivato i radar del mercato internazionale.Nelle ultime ore si sono intensificati. Il ricco club della, che ha già in rosa il portiere brasiliano Bento, valuta una rivoluzione tra i pali e osserva con attenzione l'evoluzione della vicenda a Milano. La posizione del Milan resta granitica: l'estremo difensore è considerato incedibile, ma qualora fosse il calciatore a forzare la mano richiedendo la cessione, la dirigenza lo lascerà partire soltanto di fronte a un'offerta economica astronomica e fuori mercato.