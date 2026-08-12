Il portiere ha cancellato le immagini in rossonero da Instagram e si isola. Dal rinnovo da 7 milioni fino al 2031 alle sirene economiche della Saudi Pro League
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Esplode il caso legato a Mike Maignan in casa Milan. Nonostante il rinnovo di contratto firmato lo scorso inverno fino al 30 giugno 2031, il portiere e leader del club rossonero sta attraversando un profondo periodo di crisi e isolamento mediatico. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il malumore dell'estremo difensore della Francia rischia di trasformarsi in una delicata grana di calciomercato per la dirigenza di Via Aldo Rossi, proprio a ridosso del rientro a Milanello agli ordini del nuovo allenatore Rúben Amorim.
Dalla cura Allegri al silenzio stampa: i nodi del portiereL'avventura milanista di "Magic Mike" aveva vissuto una svolta positiva nel corso della stagione 2025-2026: grazie al lavoro quotidiano con il tecnico Massimiliano Allegri e il preparatore dei portieri Claudio Filippi, il francese era tornato a esprimersi su livelli d'eccellenza mondiale. Prestazioni che lo avevano convinto a legarsi a vita al club con un super ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi).
La drastica rottura psicologica è avvenuta con il fallimento degli obiettivi stagionali e la dolorosa mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Da quel momento, i segnali di rottura lanciati dal portiere si sono fatti evidenti:
- Silenzio ai Mondiali: durante la spedizione iridata con la Francia, ha vietato tassativamente ai giornalisti di fargli domande sul Milan.
- Tabula rasa sui social: sul suo profilo ufficiale Instagram, il portiere ha rimosso o archiviato tutte le immagini, comprese quelle storiche in maglia rossonera.
Le sirene della Saudi Pro League: l'ombra dell'Al-NassrDa Casa Milan filtra una linea di prudente fermezza: la società non ha ricevuto comunicazioni ufficiali di addio né da Maignan né dal connazionale Adrien Rabiot, ritenuto parimenti fondamentale per il nuovo ciclo sportivo. Tuttavia, l'insoddisfazione del portiere ha inevitabilmente attivato i radar del mercato internazionale.
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