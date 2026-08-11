Milan, previsto un faccia a faccia con Maignan. E spunta l'Al-Nassr

A parlare del futuro di Mike Maignan ci pensa Gazzetta.it: a dispetto del rinnovo di contratto siglato a fine gennaio, il francese si sarebbe da subito guardato intorno, visto che il club non giocherà in Champions League per il secondo anno di fila. L'ultima ipotesi arriva da fuori Europa: la rosea parla dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che sta cercando un nuovo numero uno al posto di Bento.

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Il nodo dello spogliatoio e l'ipotesi del faccia a faccia

Il rientro a Milanello e le strategie del Milan

Maignan aprirebbe alla Saudi Pro League? Non si sa ancora, ma il feeling con il. Il Milan non vuole alzare i toni ed è convinto che Maignan si comporterà da professionista una volta rientrato in Italia.C'è anche la consapevolezza che un calciatore controvoglia potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Il Milan sarebbe felice di tenersi il suo portiere titolare, ma servirà, dice la rosea,, per chiarire i rispettivi punti di vista. Vedremo quindi se ci saranno degli aggiornamenti di mercato per quanto riguarda il futuro del capitano rossonero. Maignan e Rabiot torneranno a Milanello il prossimo 16 agosto, 4 giorni dopo la prima data prefissata per il rientro post Mondiali 2026. Sono due calciatori molto importanti anche per il progetto di Ruben Amorim.

Ricordiamo poi che Maignan non è più in scadenza di contratto e che quindi sarebbe il Milan ad avere il coltello dalla parte del manico. Sarebbe comunque complesso per il Diavolo trovare un possibile sostituto del portiere francese nei pochi giorni rimasti di mercato una volta che Maignan tornerà a Milanello.

Vedremo come andrà a finire, anche se il francese resta fondamentale per la porta del Milan.