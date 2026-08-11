Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri sono, in questo momento, abbastanza fermi nella ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Sono arrivati Gonçalo Ramos e Mario Gila e ora il club deve cercare di vendere i giocatori che non rientrano nel nuovo progetto rossonero. In questo scenario con tante voci che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

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Gonçalo Inácio non è sfumato: il difensore può ancora arrivare, ecco come.

il difensore può ancora arrivare, ecco come. Rabiot possibile svolta: l'analisi sulla possibile mossa per il mediano francese.

l'analisi sulla possibile mossa per il mediano francese. La sentenza sul mercato: i dettagli dal giornalista Carlo Pellegatti.

i dettagli dal giornalista Carlo Pellegatti. Cessione Leão: il portoghese fa chiarezza sul mercato. Le sue parole.

Gonçalo Inácio ancora possibile

Ecco di cosa parliamo oggi:Continua il mercato del Milan che potrebbe essere ancora interessato a. Francesco Nicolato, agente Fifa ed esperto di calcio portoghese, è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, parlando anche del possibile interesse del Milan per il portoghese.

Ecco i dettagli:

"Inacio è da Amorim, può diventare centrale e anche come leader dello spogliatoio. 40 milioni di euro è il prezzo giusto, bisogna capire se lo Sporting lo cede".

Serviranno sicuramente le cessioni: Odogu destinato al prestito, mentre da Fikayo Tomori potrebbero arrivare circa 15 milioni di euro. Negli ultimi giorni è sorto un altro possibile ostacolo: lo Sporting ha già ceduto Ousmane Diomande al Nottingham Forest per 40 milioni di euro. Servirà un'offerta molto importante per strappare un altro difensore alla squadra portoghese. Vedremo se il Milan ci proverà in queste ultime settimane di mercato.

Cambio in vista per Rabiot?

con Ruben Amorim: questa è l'ipotesi lanciata questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Un ruolo che il francese ha già svolto con il Marsiglia di De Zerbi giocando più avanzato: nelle 22 partite giocate in quella posizione, Rabiot ha messo a referto ben 8 gol e 5 assist.

Restano però dei dubbi su questa possibile scelta tattica. Il Milan perderebbe una colonna della mediana spostandola in avanti. Tra l'altro il francese ha giocato benissimo durante i Mondiali 2026 proprio davanti alla difesa. Amorim, poi, vuole un trequartista rapido, bravissimo nel breve e ottimo nell'uno contro uno. Il mediano francese è un calciatore di spinta che dà il meglio di sé in progressione palla al piede. Lo spunto sul breve non è uno dei suoi punti di forza.

Pellegatti gela i tifosi sul mercato

"I nomi non esistono, non è ancora chiaro se mettono dei soldi, cosa di cui io dubito, oppure vanno a prendere delle opportunità, oppure aspettano di cedere, ma intanto il tempo passa ed è ancora tutto nebuloso. Aspettiamo la riunione intorno al 13 agosto. I nomi non ci sono, sono inventati, ci sono solo le uscite che non scaldano i tifosi. Se ci fosse una figura alla Paratici o alla Galliani qualcosa potrebbe cambiare. In questo momento i nomi sono inventati".

Giorni importanti per il mercato del Milan, specialmente in uscita. Il giornalistaparla su YouTube dei dubbi sulle operazioni in entrata:

Il Diavolo sta lavorando per le cessioni: Athekame e Cissè viaggiano verso il prestito, mentre Fofana e Santiago Giménez potrebbero essere i primi big ad essere ceduti. L'attaccante messicano è vicino al prestito al Porto, mentre sul mediano francese c'è l'interesse di tante squadre.

Leão fa chiarezza

"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai primi obiettivi".

è tornato a parlare sui social. Ecco il messaggio da una storia su Instagram:

Vedremo se i prossimi giorni saranno decisivi per decidere il futuro del portoghese: il Milan continua a chiedere 50-60 milioni per cederlo, mentre il Galatasaray non è ancora arrivato a offrire una cifra importante per il numero 10 rossonero. Certo che più giorni passano più salgono le quotazioni che Leão resti al Milan.